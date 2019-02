Foto: Geir Olsen

Hopperne sliter fortsatt: Forfang på 9. plass i Willingen

De norske hopperne i herreklassen reiser ikke til VM som store medaljekandidater. Heller ikke det aller siste rennet før mesterskapet ble noen opptur for Johann Andre Forfang og resten av det norske laget.

Mandag skal landslagssjefen ta ut VM-troppen etter at ingen nordmenn har vært på pallen hvrken indivduelt eller i laghopp i Willingen de siste dagene

– Han har en vanskelig oppgave, mener NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Hopperne starter VM med storbakkerennet i Bergiselbakken i Innsbruck kommende lørdag. Ryoyo Kobayashi vant i Willingen og vant suverent. Japaneren tok seier nummer 11 for sesongen og drar til Østerrike som storfavoritt.

Lørdag ble Johann André Forfang nummer 10 i Tyskland. Søndag forbedret han seg bitte litt med 9. plass.

Forfang lå på 5. plass etter 1. omgangen etter bra hopp på 141 meter, men var fem meter bak ledende Ryoyu Kobayashi. Andrehoppet ble ikke like bra. 134,5 meter i vanskeligere forhold enn i det første forsøket.

Robert Johansson lå på plassen bak Forfang halvveis etter å ha hoppet en halvmeter kortere enn Tromsø-hopperen. Men Lillehammer-hopperen skuffet med 130,5 meter i 2. omgang under brukbare forhold. Dermed falt han nedover på listen og endte som nummer 15.

– Det ble ingen kanonhelg, men jeg har fått jobbet med en del ting. Jeg er ikke førnøyd med rersultatene, sier Johansson til NRK.

– De viste det de er gode for i førstehoppet, sa Stöckl etter 1. omgang, var godt fornøyd med fremgangen fra lørdag og hadde tro på at Forfang og Johansson.

Halvor Egner Granerud var tredje norske hopper i finaleomgangen. Han lå som nummer 15 etter et svev på 133,5 meter under vanskelige forhold. Han løftet seg til 134 meter under tunge forhold etter pause og gjorde en stabil konkurranse. Til slutt endte Asker-hopperen på 16. plass.

For Anders Fannemel holdt det ikke med 130,5 meter i førstehoppet. Han endte som nummer 31 og måtte dermed pakke sammen sakene i Tyskland. Marius Lindvik (ummer 34) og Thomas Aasen Markeng (38) forsvant også ut etter 1. hoppet.

Andreas Stjernen og Daniel André Tande ble begge skadet i Lahti. Det hersker spenning rundt om en eller begge blir klare til VM. Stjernen skal ligge best an.

NRK-ekspert Johan Remen Evensen mener Forfang, Johansson og Granerud allerede er klare for VM-troppen. Det er ventet at Stöckl skal ha med seg seks hoppere til de fire konkurransene i Innsbruck og Seefeld.