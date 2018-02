HYLLES: Robert Johansson høster lovord for barten fra flere utenlandske medier. Mandag fløy den inn til gull på laghopp. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bartekjendiser roser Johansson: – Nå skal jeg gro snurrebart

Publisert: 19.02.18 21:30 Oppdatert: 20.02.18 04:28

HOPP 2018-02-19T20:30:32Z

Robert Johansson (27) har allerede mottatt hyllest for sin karakteristiske bart av utenlandske medier. Nå får også barten lovord fra bartekolleger i Norge.

Mandag hoppet Robert Johansson og hoppgutta inn til lag-gull i Pyeongchang . Det ble Johanssons tredje OL-medalje med den karakteristiske barten.

Washington Post og NBC har allerede omtalt «the amazing mustache», og mandag ble han bare kalt «The flying mustache» på tysk TV.

Friidrettsutøver Henrik Ingebrigtsen konkurrerer selv med bart, og vil nå gro en egen hyllest til Robert Johansson.

– Jeg synes det er kult at det er flere enn meg som skjønner at bart er noe av det kuleste man kan ha. Nå vurderer jeg å gro snurrebart, som en liten hyllest. Kanskje dukker det opp om noen uker, men jeg kan ikke love noe. Den vil jo bli målt opp mot hans, så det kan hende den ikke holder mål. Men jeg skal gi det et forsøk, sier Ingebrigtsen.

Han mener barten har vært helt avgjørende for OL-suksessen.

– Det ser jo ut som den gir resultater. Man kan nesten kalle det en magisk bart. Uten den barten hadde det nok ikke blitt noen medaljer. Man ser jo at den barten gir noe helt spesielt, sier Ingebrigtsen.

Kongelig bart

Komiker og programleder Einar Tørnquist, som selv har en fremtredende bart, har likevel et par ting å utsette på barten til Johansson.

– Han har en veldig kong Haakon VII-modell, en unionsoppløsningsvariant. Den har en del ungdom i seg. Men den har jo noe å gå på i tykkelse. Det er litt lite hår på øvre halvdel, litt lite sprut i plenen mellom overleppa og nesa der. Men han trekker den fint ut på siden. Han har gode winglets! De tuppene som stikker opp på flyvinger, forklarer Tørnquist.

– Trekk alle tennene

Da de norske utøverne lagde sine drømmeforsider før OL, tegnet Robert Johansson «Gullbarten forsvant etter feiring av laggull» .

– Jeg håper ikke barten forsvinner. Men fjern gjerne alt annet. Øyebryn, hår og gjerne øyevipper også. Han kan også trekke alle tennene, så blir det enda mer fokus på barten. Det er jo artig å gjøre på fest, sier Tørnquist spøkefullt.

Med all den internasjonale hyllesten mener han Johansson langt på vei er Norges «barte-ambassadør» i utlandet.

– Internasjonalt har jeg ikke gjort noe for Norge. Der er Johansson ambassadøren allerede. Men jeg vil gjerne ha det nasjonale. Så kan han få resten av den nordlige halvkule, sier Tørnquist.