BANNER TIL BESVÆR: Robert Johansson fanklubb ble nektet å vise dette under Nyttårshopprennet. Gorm Johansson (t.v.) er glad og fornøyd under kvalifiseringen da bildet ble tatt. Kona Helga Johansson sitter ved siden av ham. Marius Løkken Skogvang , Linda Johansson og Hanne Rognstad er også med. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Ble nektet adgang med Johansson-banner: – Skikkelig forbannet

HOPP 2019-01-01T18:28:02Z

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Gorm Johansson – faren til hoppstjernen Robert Johansson – er i harnisk etter at tyske vakter skal ha truet med å kaste ham ut av arenaen under Nyttårshopprennet.

Publisert: 01.01.19 19:28 Oppdatert: 01.01.19 20:01

Verdens mest berømte hopprenn ble en grusom nedtur for Norge. Halvor Egner Granerud ble bestemann på niendeplass. Det norske håpet sammenlagt, Andreas Stjernen, endte på tiende.

Ryoyo Kobayashi (Japan) vant foran Markus Eisebichler (Tyskland) og Dawid Kubacki (Polen).

Gorm Johansson følte dobbel ulykke. Han skal ha fått streng beskjed fra tyskerne i vaktuniformer om at banneret som symboliserte støtte til sønnen, med påskriften «Rødbart Johansson» og norske flagg, ikke ble tillatt under det berømte rennet i Garmisch-Partenkirchen.

Robert Johansson som bommet i konkurransen med en skuffende 19. plass synes hele saken er trist. Han ante uråd da banneret ikke var å se. Som det for øvrig var under rennet i Oberstdorf, og i forbindelse kvalifiseringen i Garmisch-Partenkirchen Nyttårsaften.

– Jeg ble skikkelig forbannet. Men prøvde å argumentere med at vi måtte få lov og promotere vår hopper. I frustrasjon spurte jeg om «hva hvis det hadde stått Wellinger (tysk OL-vinner) på det». Da fikk jeg til svar at da hadde det vært greit, sier Gorm Johansson.

Lillehammer-mannen som er på tur i Hoppuka med familie, venner, slektninger og Roberts kjærestene Marlene Messel i en gruppe på 13 personer forteller til VG at han fikk klar beskjed om at han og følget ville bli kastet ut fra tribunen hvis de prøvde å ta med supportermaterialet inn.

VG la frem hendelsen for Ingo Jensen, pressesjef for Hoppuka, og han tok umiddelbart fatt i saken. Han beklaget overfor Gorm Johansson. Banneret ble klargjort. Men først et stykke ut i finaleomgangen.

– Dette var en tabbe av noen personer. Banner er tillatt så lenge det ikke ødelegger utsikten til bakken for andre tilskuere. Det er beklagelig at dette skjedde. Vi skjønner hvor mye dette betyr for Robert Johansson tilhengere, sier Ingo Jensen.

Gorm Johansson takker Jensen for hjelpen. Men medgir at festen allerede var ødelagt.

– Dette har gjort meg fly forbannet. Denne hendelsen ødela alt. Det må da være lov å heie på våre egne her i Tyskland, sier Johansson.

Han var servicemann for landslaget i en periode under regjeringstiden til tidligere landslagstrener Mika Kojonkoski. Og han er et kjent ansikt i det internasjonale hoppmiljøet.

Robert Johansson med OL-gull og to bronsemedaljer fra Pyeongchang-lekene sist vinter føler med dem som hadde reist fra Norge for å følge ham i de to første rennene i Hoppuka.

– Det er kjedelig for dem som hadde gjort seg flid med det, og prøvde å gjøre det kult for meg. Jeg synes det var godt å se det i bakken. At det blir stoppet er merkelig, sier Robert Johansson.

Målet for Hoppuka var norsk sammenlagtseier. Det blir det neppe noe av. Og det var også felles innrømmelse etter nedturen i Garmisch-Partenkirchen.

– Vi har fått oss to på hakespissen, sier sportssjef Clas Brede Bråthen, og medgir at de reiser revansjelysten videre til Innsbruck og Bischofshofen.