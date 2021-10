Clas Brede Bråthen etter drøftelsesmøte: − De vurderer å si meg opp

AKER BRYGGE (VG) Det første drøftelsesmøte mellom Clas Brede Bråthen (52) og Skiforbundet er over. De skal ha nye samtaler neste torsdag.

– Arbeidsgiver la frem det de mener er sitt grunnlag for å ha et drøftelsesmøte. Jeg la frem min opplevelse av en del av det samme, men også min versjon av en ganske lang karriere som sportssjef, sier Brede Bråthen når han møter pressen etter møtet.

Han vil ikke gå konkret inn på hva som ble sagt på møtet.

– Det er jeg ikke sikker på om jeg klarer å få sortert i den lille, trange pappen min heller. Det er ikke noen tvil om at et sånt møte er ekstremt krevende, sier han og smiler forsiktig.

Et drøftelsesmøte kan være første steg mot oppsigelse eller avskjedigelse.

– De har ikke kommet med en konklusjon. Det er heller ikke det et drøftelsesmøte er til for, sier Bråthen og sier han skal i et nytt møte med Skiforbundet torsdag neste uke.

– Har de antydet nå at de vurderer å si deg opp?, spurte TV 2s reporter.

– Det er nok riktig å si at de vurderer det. Og så har vi hele tiden sagt at det ikke er grunnlag for oppsigelse. Nå har vi bare hørt hva grunnlaget er for et drøftelsesmøte. Og så har jeg fått legge frem hele min historie uten å ha blitt avbrutt en eneste gang. Det føltes bra for meg å kunne legge frem en versjon jeg vet er 100 prosent korrekt, slik jeg opplever det, sier Bråthen.

Han ankom møtet med sin advokat Marit Håvemoen og Atle Sønsteli Johansen, leder for juridisk avdeling i LO. Like før møtet fikk han en støtteerklæring fra Nils Arne Eggen inn i skjebnemøtet.

Etter det VG erfarer deltok ikke skipresident Erik Røste på møtet. Det gjorde generalsekretær Ingvild Bretten Berg, leder av hoppkomiteen Alf Tore Haug og visepresident Eva Tine Riis-Johannessen.

Bakgrunn for konflikten med Norges Skiforbund er som følger:

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg vil kvitte seg med Bråthen. Han anklages for å ha en uakseptabel atferd. Bråthen har svart med å saksøke skiforbundet.

52-åringen har hatt jobben som sportssjef på hopplandslaget i 17 år på midlertidige kontrakter. Han har avvist at hans atferd er et problem. I ryggen har han en samlet sponsorgruppe, trenerne på hopplandslaget, samt utøverne.

Før møtet startet, ble Bråthen spurt om han var forberedt på å få sparken i dag.

– Jeg er forberedt på alt jeg. Men det må jeg være hele tiden, uansett, sa han.

– Er du spent?

– Selvfølgelig er jeg det.

– Hvordan blir det å møte motparten som du vel egentlig ikke har møtt etter at dette dro skikkelig i gang?

– Det er noe jeg må gjøre. Det blir som å hoppe skiflyving. Når du ikke har gjort det før, er det spennende det og. Jeg kjenner det i magen litt, sa Brede Bråthen til VG.