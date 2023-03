1 / 2 DANS TIL 20 I STIL: Maren Lundby her med sin partner Philip Raabe under «Skal vi danse» høsten 2021. SØLVSVEV: Halvannet år senere hoppet Maren Lundby ned til VM-sølv i storbakken i Planica. forrige neste fullskjerm DANS TIL 20 I STIL: Maren Lundby her med sin partner Philip Raabe under «Skal vi danse» høsten 2021.

Lundby hylles av «Skal vi danse»-miljøet: − Utrolig inspirerende

Maren Lundby (28) deltok i «Skal vi danse» samtidig som hun opplevde karrierens største nedtur. Sølvvinneren høster lovord fra sine tidligere dansekollegaer.

Oktober 2021 åpnet hoppstjernen Maren Lundby opp om at hun ikke ville slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til OL fem måneder senere.

Etter 604 dager borte fra konkurranser var hun tilbake for fullt i bakken denne sesongen, og onsdag hoppet Lundby til VM-sølv i storbakken i Planica.

Mens Lundby hadde pause fra idretten, brukte 28-åringen «Skal vi danse» til å tenke på noe annet høsten 2021.

– Hun er utrolig inspirerende. Jeg tror det var viktig for henne å nørde å nørdeslang/dialekt for verbet «å nerde.» på andre ting enn skihopp med tanke på den situasjonen hun sto i, sier «Skal vi danse»-vinner fra 2021, Simon Nitsche.

TRE GANGER TI I TELLENDE: Duoen Simon Nitsche og Helene Spilling vant «Skal vi danse» i 2021 og fikk 30 av 30 mulige poeng i finalen. De trente ofte samtidig med Maren Lundby.

Det tidligere sportsankeret fra TV 2 fikk et nært og godt forhold til Lundby under «Skal vi danse»-perioden.

– Jeg merket på henne at hun var litt preget – at hun skulle ta en stor avgjørelse i livet. «Skal vi danse» var en konkurranse-arena, men også lek og moro. Jeg tror det sosiale var med på å få tankene vekk, som var ganske vanskelig å stå i den perioden, forteller Nitsche.

«Skal vi danse»-vinneren beundrer engasjementet til Lundby – «som sto igjen til dansesenteret stengte, samtidig med trening og opplegg fra Olympiatoppen».

– Hun var veldig positiv og klarte å fortsette og holde humøret oppe selv om hun gikk gjennom en tung periode på det tidspunktet, sier Helene Spilling, dansepartneren til Simon Nitsche fra 2021-sesongen.

– Jeg tror det er veldig sunt at hun snakket om det så åpent på den måten hun gjorde. Jeg vet at det er mange sporter og idretter som har et visst kroppsfokus, så jeg synes det er fint hvordan hun gikk frem og prøvde å ufarliggjøre det litt, sier Spilling.

HYLLER: – Hun er et skikkelig forbilde, uttaler Siri Avlesen-Østli seg om Maren Lundby.

Siri Avlesen-Østli deltok også i «Skal vi danse» det året. Der tidligere sportsankeret i TV 2, nå i The Voice, kom tett på Lundby.

– Maren er et av de sterkeste og tøffeste menneskene jeg har møtt, og det hun gjorde i storbakken var ekstremt rørende og imponerende. Det var så godt å se henne lykkes etter en så lang periode med motgang, tvil og knallhard jobbing, skriver hun i en SMS.

Avlesen-Østli skriver at hun ropte høyt av glede da Lundby hoppet 139,5 og 133 meter.

– At hun følger sin oppskrift, sitt hjerte og til slutt står der med sølvet er så fortjent og ikke minst beundringsverdig. Det sier så mye om Maren som menneske. Hun har en knallsterk psyke og vanvittig dedikasjon som jeg beundrer. Hun er et skikkelig forbilde og jeg gleder meg til hun endelig får seg litt fri. Da skal jeg ta henne med og feire suksessen.

Lundby trakk seg fra konkurransen på grunn av en overbelastning i føttene. Før det sa hun til VG at deltagelsen i «Skal vi danse» var et ærlig forsøk på å komme seg til OL.