Tande om den tøffe tiden etter lillebrorens død: – Tungt å se programmet

RUKA (VG) Daniel-André Tande (25) har fått en knallstart på sesongen. Og leder verdenscupen. Nå forteller han om tragedien – som rammet ham og familien – da hans yngre bror døde for to år siden.

Det er i «Vårt lille land» på TV 2 at hoppstjernen og resten av familien nå snakker om tapet av Håkon, som bare ble 18 år.

Daniel-André og Håkon-Kristoffer reiste rundt på hopprenn sammen. Begge var store talenter. Målet var at Tande-brødrene fra Kongsberg skulle hoppe sammen i verdenscupen. Akkurat som de finske brødrene Hautamäki. Men slik ble det dessverre aldri.

I september 2017 forsøkte Håkon å ta sitt eget liv. På sykehuset prøvde de alt for å redde livet hans. Men etter ni dager måtte de gi opp.

Under VM i skiflyging i januar 2018 – etter at Daniel-André hadde vunnet individuelt gull – kom reaksjonen som tydet på voldsom sorg. Han strigråt i garderoben. Og klarte ikke å stille til intervjuer i Oberstdorf på det som skulle være hans største dag i hoppkarrieren.

– Hjelpe andre

– Det har vært noen situasjoner som har ført til at familien ville stå frem med historien. Målet er å hjelpe andre i samme situasjon, i håp om at det kan hjelpe. Og jeg synes det er viktig å ha fokus på teamet, fordi det fortsatt er forbundet med mye tabu, selv om det skjer ofte, sier Daniel-André Tande til VG.

TV 2 har fulgt ham i sommer og høst. Tande medgir at det har vært vanskelig.

– Det har vært tungt å stille opp, lese og se gjennom TV-programmet. Men det føles likevel riktig, sier Daniel-André Tande.

Det ble ikke noe hopping i Ruka søndag på grunn av sterk vind. Vinkastene gjorde det livsfarlig å hoppe.

Landslagstrener Alexander Stöckl syntes det var synd av to årsaker. Han ville se Tande og de andre hoppguttene i aksjon. Og han ville bevise for hopp-verden at Norge ikke jukser med hoppdressene etter lørdagens masse-disk.

– Vi har jobbet lørdag kveld og natt til søndag med dressene. Situasjonen ble krevende. Men vi skulle gjerne fått bekreftet at vi hopper med dresser som er innenfor reglementet, sier Alexander Stöckl.

Lørdag hadde han det tøft med seg selv – under og etter hoppdress-kaoset i Ruka – og hadde problemer med å glede seg over en ny seier til Tande lørdag. Den andre på rad etter forrige helgs sesongstart i polske Wisla.

Da Johann André Forfang, og Robert Johansson ble kastet ut av rennet etter 1. omgang med dress som ikke slapp nok luft gjennom stoffet klarte han å holde masken. Men da Marius Lindvik ble fratatt den sensasjonelle annenplassen etter et kjempehopp i finaleomgangen – også han med dress-tabbe – fikk Stöckl mer enn nok.

Han oppsøkte utstyrskontrollen til Det internasjonale skiforbundet (FIS) med Lindviks dress under armen. Uten at det hjalp stort. En dobbeltsjekk av lufttesten ble en nedslående bekreftelse.

Før rennet uttalte Stöckl dette i et intervju med VG når spørsmålene dreide seg om forrige sesong mange diskvalifikasjoner som utviklet seg til rene marerittet.

– Vi har prøvd å være enda mer profesjonell, og føre en god dialog med kontrollørene til FIS. Og at ting er på plass helt fra starten av prosessen når vi lager dressene. Vi bruker mye tid på dét, sier Stöckl.

Han medgir at problemet rundt dress-diskene ble veldig slitsomt. En skikkelig energilekkasje.

– Det koster masse. Du har hundre prosent energi for å jobbe med det du skal for å vinne konkurranser. Hvis du bruker femti prosent på sånne ting, som dressproblematikk, så er det bare femti prosent igjen, sier Stöckl.

– Er det så alvorlig at man melder seg selv ut av kampen om å vinne?

– Du melder deg kanskje ikke helt ut, men utgangspunktet blir utvilsomt dårligere. Det er ikke bra for en utøver når fokuset blir dresskontroll på toppen, og nede på sletta, når den viktigste tanken skal være hoppteknikk, sier Alexander Stöckl.

