Norge vant overlegent i laghopp: – Kjedelig at det er ingen som jubler

HOLMENKOLLEN (VG) De norske hoppherrene gjorde kort prosess med konkurrentene i lørdagens lagkonkurranse. Foran tomme tribuner vant den norske laget med 36.5 poeng.

Den norske hoppkvartetten i lagkonkurransen, bestående av Johann André Forfang, Robert Johansson, Daniel-André Tande og Marius Lindvik hadde full kontroll på hjemmebane i Holmenkollen.

Det norske laget var i ledelsen etter den 1. omgangen, og allerede etter hopp to i finaleomgangen var det så godt som klart at Norge ville vinne lagkonkurransen.

Da hadde de norske herrene en ledelse på 26.1 poeng ned til Tyskland.

– Det ser bedre og bedre ut for hvert hopp, konstaterte NRK-kommentator Johan Remen Evensen.

– Dette tror jeg ikke det norske laget kommer til å kaste bort, supplerte kollega Christian Nilssen.

Det gjorde de heller ikke.

Tomme tribuner

De norske hopperne tok seieren foran folketomme tribuner. En smørblid Tande sa til VG etter konkurransen at det var veldig deilig å vinne, men at han savnet tilskuerne.

– Når vi vinner så overlegent som vi gjør, merker vi virkelig at det er tomme tribuner. Vanligvis ville det vært et enormt folkebrøl på Lindviks siste hopp og flere tusen som synger nasjonalsangen. Det er på dager som dette man virkelig merker det, sier han.

Hans lagkamerat Robert Johansson gleder seg til å hoppe foran folk i Holmenkollen igjen.

– Det er uvant, uten tvil. Samtidig respekterer vi avgjørelsen som har blitt tatt. Så gleder vi oss enormt til det er stinn brakke i kollen igjen, sier han.

Landslagstrener Alexander Stöckl velger å fokusere på det positive, og spøker om det å slippe å snakke høyt.

– Fordelen (med tomme tribuner) er jo at jeg slipper å prate så høyt. Ellers er det ganske kjedelig at det er ingen som jubler for at vi tar 1.-plassen i dag, sier Stöckl til VG, som også mener at man bare «må gjøre det beste ut av situasjonen».

Sterk finaleomgang

Seiersmarginen ble til slutt på 36.5 poeng. Norge endte på 997.4 poeng, mens Tyskland var nærmest med sine 960.9. Slovenia endte på tredjeplass.

– Det var veldig, veldig godt. En jevn førsteomgang og sterk finaleomgang. Jeg er ganske fornøyd med egen innsats, sier Johansson, som mener han hopper bare bedre og bedre.

Det var Daniel-André Tande som hadde Norges lengste svev lørdag. I finaleomgangen klinte han til med et 133 meter langt hopp. Det var dagens nest lengste hopp. Bare slovenske Ziga Jelar hoppet lenger, med 134.5 meter i 1. omgang.

Slik hoppet de norske i første og andre omgang:

Johann André Forfang: 128.5 + 131.5 meter

Robert Johansson: 121.5 + 131 meter

Daniel-André Tande: 131.5 + 133 meter

Marius Lindvik: 126 + 132 meter

Samtlige av de norske hopperne forbedret seg altså fra 1. til 2. omgang.

– Jeg er ekstremt fornøyd med lagets prestasjon, sier Stöckl.

