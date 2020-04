SYNGER UT: Clas Brede Bråthen krever skiflyging for kvinner. Her blir han intervjuet av norske journalister i Bergiselbakken i Innsbruck under Hoppuka i januar. Foto: Geir Olsen

Opprørt over hopp-kollegers kvinnesyn: – Hører hjemme i steinalderen

Norge driver en intens kamp for at verdens beste kvinnehoppere – med Maren Lundby i spissen – skal få konkurrere i skiflyging. Helst neste år. Og senest i 2022. Men møter motstand innad i FIS.

Clas Brede Bråthen, sportssjef for de norske hopperne, hevder overfor VG at han under et møte i Det internasjonale skiforbundet (FIS) fredag møtte argumenter som etter hans syn er helt uhørte.

– Noen har synspunkter om saken som hører hjemme i steinalderen. Vi kom dessverre ikke lenger i diskusjonen, sier Clas Brede Bråthen.

På grunn av coronapandemien ble det årlige vårmøte til FIS (skulle vært i Zürich) avviklet som videokonferanse. Bråthen opplevde at han talte hoppjentenes sak uten merkbar støtte. Motargumentene fra folk innen hopp – fortrinnsvis eldre menn som han ikke vil navngi – føltes pinlig. Han bekrefter at han hørte: «Det er for tidlig med kvinner i skiflyging, og hva om de skader seg».

– Jeg mener tvert imot at jentene er klare nå. Norge ville ha skiflyging for kvinner inn på programmet for Raw Air i Vikersund neste sesong. Nå later det imidlertid til at vi må vente. I hvert fall til 2022, sier Bråthen.

Det viktigste er uansett at det kommer fakta på bordet som kan føre til gjennomslag for jentene påpeker Bråthen. Han vil ha troverdige analytiske rapporter. Og understreker at han er lei av synsing.

– Jeg tviler på om de guttene som drev med skiflyging på 90-tallet var noe bedre skihoppere enn jentene er i dag. Men det var ingen som stilte spørsmål om de var skikket for skiflyging den gangen, sier Bråthen.

Han sier til VG at coronaviruset også har rammet hopp i den forstand at Norge ikke fikk møte sine støttespillere ansikt til ansikt – slik som har vært vanlig kutyme – i skipolitiske saker foran FIS-kongressen. Nå er kongressen flyttet fra Thailand hvor den var planlagt i mai, til høsten, og trolig blir den avholdt i Zürich.

Den nye renndirektøren i hopp, Sandro Pertile, som har tatt over etter Walter Hofer, uttalte seg kritisk til skiflyging for kvinner i et intervju med VG for en måned siden.

Men assisterende renndirektør for kvinner, Miran Tepes, sier til VG at han synes jentene skal få slippe til i de aller største hoppbakkene. Han hevder at rundt 30 av dem som hopper i verdenscupen også vil mestre skiflyging. Og mener Vikersund – hvor verdensrekorden er 253,5 meter (Stefan Kraft) – egner seg best fordi den er sikreste av monsterbakkene.

– Jeg mener at FIS trygt kan la jentene hoppe skiflyging. Men noen «gudfedre» i hopp ønsket ikke å diskutere spørsmålet på fredagens møte. De vil heller ikke legge saken frem for FIS-styret, fordi de er engstelige på vegne av jentene, men det er etter min mening urettferdig. De jentene som er i verdenstoppen nå har kanskje bare noen år igjen av karrieren, sier Miran Tepes.

Publisert: 27.04.20 kl. 20:44

