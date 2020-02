AMPUTERT: Robert Johansson i Kulm søndag. Foto: STRINGER / EXPA

Stöckl om «Johansson-ranet» i Kulm: – Jeg ble sint

Robert Johansson (29) lå an til pallplass – kanskje seier – i skiflygingen i Kulm da rennet ble stoppet av juryen med tre hoppere igjen i finaleomgangen. Landslagstrener Alexander Stöckl tok tenning etter avgjørelsen om én tellende omgang.

Oppdatert nå nettopp

Stöckl understreker at han var forbannet rett etter avgjørelsen. Men at han har «roet seg» når VG snakker med ham noen timer etter lengdefesten i Østerrike.

– Ja, jeg var sint. Og jeg er fortsatt oppgitt. De kunne ventet med avgjørelsen. Med bare tre løpere igjen kunne det vært lagt inn en pause på ti til 15 minutter, sier Alexander Stöckl.

Robert Johansson ledet rennet. Lillehammer-gutten sto på «leaderboard» og ventet spent. Han hadde holdt unna for alle angrep som åttende sist startende i finaleomgangen i den østerrikske megabakken. Men med den noe hastige avgjørelsen om å kansellere – og la resultatene fra 1. omgang bli tellende – endte han på 8. plass.

Akkurat den avgjørelsen fikk det til å koke i det norske apparatet.

– Det ble sagt at de var redd for vindkast. Da sier jeg at vi har hoppet under mye verre forhold tidligere. Det var ikke av hensyn til TV. Og det var ikke av hensyn til noe annet enn redsel for dårligere vær. Det kunne man funnet ut av ved å vente litt, sier Stöckl.

Han påpeker at Johansson hadde fortjent en real sjanse til et skikkelig resultat etter to gode hopp. Sjansen til seier var absolutt til stede med Timi Zajc, Ryoyu Kobayashi og Stefan Kraft igjen på toppen.

– Jeg ba Harald Heim (rennleder) om en forklaring. Og jeg har snakket med Bertil Pålsrud (teknisk delegert). Jeg mener de og juryen ble altfor forsiktig, sier Stöckl.

Han understreker at han ikke tror avgjørelsen ble tatt for «å sikre hjemmeseier» til Stefan Kraft. Sportssjef Clas Brede Bråthen synes synd på Johansson. Og han etterlyser bruk av de verktøyene man har i hopp ved vind, spesielt bakvind, og kompensasjon som flytting av bom.

– Han er sikkert veldig skuffet. Det er slik hele sesongen hans har vært, med små marginer og stang ut. Han tar det nok fryktelig tungt. Han hadde så inderlig fortjent det resultatet han ville fått, som kan tenkes kunne holdt til seier, sier hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

– Det var en merkelig avgjørelse, ut fra den informasjonen jeg har fått. Den er nesten umulig å forstå, sier Clas Brede Bråten.

Johansson sier til VG at han synes det var surt at rennet ble stoppet – og at han endte på 8. plass.

– Men jeg velger å fokusere på den gode hoppingen jeg fikk vist, og tar det med meg videre til Raw Air og VM i skiflyging i mars, sier Robert Johansson.

Bertil Pålsrud, såkalt teknisk delegert for rennet (rennets øverste sjef), er på sin side ikke enig med Stöckl eller Bråthen. Pålsrud sier til VG at han står inne for avgjørelsen.

– Det var ingenting som tydet på at det skulle bli bedre forhold. Vi gjorde en vurdering, tok pause i rennet, og angrer ikke på avgjørelsen, sier Bertil Pålsrud.

Dermed ble hjemmefavoritt Stefan Kraft kåret til vinner på bakgrunn av resultatene fra første omgang. Østerrikeren fikk føyd til skiflyging-seier nummer fem på CV-en, mens Robert Johansson med ett måtte se langt etter pallplassen – og endte altså på 8. plass.

Japans Kobayashi kom på 2. plass. Han hoppet lengst av alle med 242,5 meter, mot Krafts 230 meter (altså i første omgang). Slovenias Zajc hoppet 228,5 meter og endte på 3. plass – 0.6 poeng foran Polens Kamil Stoch.

Johansson ble til og med slått av landsmann Johann André Forfang, som ble beste nordmann etter det amputerte rennet med syvendeplass.

Marius Lindvik hoppet nest lengst med 242 meter i første omgang, men måtte ta til takke med 13. plass «sammenlagt» fordi han paradoksalt nok ble trukket mange poeng for spesielt gunstige forhold.

– Det er noe vi som hoppnasjon ikke forstår. Det hadde ingenting med «fare» å gjøre. Det har heller ingenting med «fairness» (rettferdighet) å gjøre, for da måtte man gjort det gjennom hele rennet, sier sportssjef Clas Brede Bråthen med tanke på at nettopp det må ha vært juryens argument for å sette alle hoppene i finaleomgangen til side.

Publisert: 16.02.20 kl. 13:21 Oppdatert: 16.02.20 kl. 16:16

