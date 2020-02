AMPUTERT: Robert Johansson i Kulm søndag. Foto: STRINGER / EXPA

Johansson ledet - sendt ned til 8. plass av juryen

Robert Johansson ledet og lå an til pallplass i skiflyvningen i Kulm da han ble snytt av vinden og det sportssjef Clas Brede Bråthen mener var en merkelig juryavgjørelse.

– Han er sikkert veldig skuffet. Det er slik hele sesongen hans har vært, med små marginer og stang ut. Han tar det nok fryktelig tungt. Han hadde så inderlig fortjent det resultatet han ville fått, som kan tenkes kunne holdt til seier, sier hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen (51) til VG etter det som umiddelbart kan karakteriseres som skandalerenn.

I alle fall sett med norske øyne.

– Det var en merkelig avgjørelse, ut fra den informasjonen jeg har fått. Den er nesten umulig å forstå, sier Clas Brede Bråten.

Han var ikke på plass i skyflyvningsarenaen i Østerrike søndag, men uttaler seg på bakgrunn av samtaler med det norske støtteapparatet som var der - og ifølge hoppsjefen sto så nær hendelsenes sentrum «som du kan stå».

De mener avlysningen av finaleomgangen, med Robert Johansson sittende i lederstolen, var merkelig fordi forholdene «ikke var farlige i det hele tatt» og juryen ikke tok i bruk verktøyene den har til rådighet - nemlig flytting av bommen og startnivå for å utjevne de naturlig forekommende forholdene.

Finaleomgangen ble avlyst av juryen på grunn av de angivelig lumske og sterkt varierende vindforholdene da de tre beste hopperne fra første omgang sto igjen på toppen av bakken i Østerrike.

Dermed ble hjemmefavoritt Stefan Kraft kåret til vinner på bakgrunn av resultatene fra første omgang. Østerrikeren fikk føyd til skiflyvning-seier nummer fem på CV-en, mens Robert Johansson med ett måtte se langt etter pallplassen - og endte på 8. plass.

Altså plasseringen hans fra første omgang.

Japans Ryoyu Kobayashi kom på 2. plass. Han hoppet lengst av alle med 242,5 meter, mot Stefan Krafts 230 meter (altså i første omgang). Slovenias Timi Zajc hoppet 228,5 meter og endte på 3. plass - 0.6 poeng foran Polens Kamil Stoch.

Johansson ble til og med slått av landsmann Johann André Forfang, som ble beste nordmann etter det amputerte rennet med syvendeplass.

Marius Lindvik hoppet nest lengst med 242 meter i første omgang, men måtte ta til takke med 13. plass «sammenlagt» fordi han paradoksalt nok ble trukket mange poeng for spesielt gunstige forhold.

– Det er noe vi som hoppnasjon ikke forstår. Det hadde ingenting med «fare» å gjøre. Det har heller ingenting med «fairness» (rettferdighet) å gjøre, for da måtte man gjort det gjennom hele rennet, sier sportssjef Clas Brede Bråthen med tanke på at nettopp det må ha vært juryens argument for å sette alle hoppene i finaleomgangen til side.

Han mene at så lenge det ikke er farlig å hoppe, så har juryen så å si alle muligheter til å «utjevne forholdene», gjentar han. Bråthen var ikke alene om å bli overrasket da Stefan Kraft og østerrikerne kunne juble for seier - uten at han måtte sette seg på bommen på toppen av bakken i Kulm i finaleomgangen.

NRK-ekspert Johan Remen Evensen ble også tydelig tatt på sengen da beskjeden om avlysning nådde ham i kommentatorbuen. Den tidligere storhopperen hadde hørbart vanskelig for å fatte juryens bestemmelse.

Clas Brede Bråthen mener at juryen «ikke skal kjenne på» rettferdig og urettferdig, men tilføyer samtidig at Alexander Stöckls hoppgutter - og spesielt «Uflaks-Johansson» bare har å børste av seg nedturen i Kulm og se frem mot VM.

– Han må ikke gi opp. Det må jo snu en gang, sier Clas Brede Bråthen - og mener uflaks til flaks, snarere enn vinden.

