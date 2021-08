KRITISK: Anders Jacobsen har vanskelig for å forstå hvorfor Norges Skiforbund ønsker å kvitte seg med Clas Brede Bråthen.

Klar tale fra Jacobsen mot Skiforbundet: − Det er håpløst

Anders Jacobsen (36) slakter Skiforbundets håndtering av konflikten med Clas Brede Bråthen. NRK-profilen frykter for norsk hoppsports fremtid om Alexander Stöckl forsvinner ut dørene samtidig som sportssjefen.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Etter inneværende OL-sesong løper Clas Brede Bråthens kontrakt som sportssjef for hopplandslaget ut. Den ønsker ikke Norges Skiforbund å fornye.

Avgjørelsen, som bunner i en konflikt mellom Bråthen og forbundet, har skapt harme hos store deler av Hopp-Norge. Kritikken har haglet mot skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg, som foreløpig har forblitt tause om hva konflikten bunner i.

– Det ser unektelig veldig dumt ut. Det kan jo hende de har en god grunn, men de sier ingenting, og da er det ikke så vanskelig å velge side, sier tidligere skihopper Anders Jacobsen til VG.

Det var landslagstrener Alexander Stöckl som først gikk ut i mediene med konflikten mellom partene. Østerrikeren er klokkeklar på at han ønsker å fortsette samarbeidet med Bråthen, og har antydet at dette også kan bli hans siste sesong med hopplandslaget om sportssjefen forsvinner ut.

Stöckls kontrakt løper også ut etter denne sesongen.

– Det er en kjempeskrell om begge forsvinner samtidig. Vi får se hva Skiforbundet gjør, men de pleier stort sett å kjøre sitt løp. Når de har tatt en avgjørelse, står de som regel bak den, sier Jacobsen.

NRK-profilen mener duoen har betydd enormt mye for norsk hoppsport og at de er nær uerstattelige på kort sikt. Under Bråthen har Stöckl ledet norske hoppere til seier i verdenscupen sammenlagt, OL-gull og en rekke VM-gull både individuelt og som lag.

Jacobsen frykter konsekvensene for utøvere, sponsorer, ildsjeler og videre rekruttering om denne sesongen er et endelig farvel med de to. Derfor er han krass mot Skiforbundets håndtering av saken.

– Det er håpløst at det blir håndtert så rotete. Jeg synes taktikken til Skiforbundet, med å ikke svare på kritikken, er veldig rar. Det føles som at ryggraden er svak. Det virker som de ikke har en god grunn, men jeg har ikke fasit her, forteller Jacobsen.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, er forelagt kritikken fra Jacobsen, men sier at de ikke ønsker å kommentere saken nå.

– Vi forstår at det er stor interesse for denne saken. Den følges opp internt og vi ønsker ikke å uttale oss til media nå, sier han til VG.

Torsdag fortalte Graff at de ikke har endret standpunkt i saken. Bretten Berg har ikke ønsket å besvare noen spørsmål fra VG denne uken, til tross for gjentatte henvendelser.

– Det er ikke spesielt lett å hente en landslagstrener og sportssjef av samme kaliber – samtidig, poengterer 36-åringen.

Utøverrepresentantene Robert Johansson og Maren Lundby skrev begge under på et brev til Skiforbundet hvor man krevde at Bråthen fikk fortsette. I ettertid har også flere andre utøvere ytret seg kritisk til forbundets behandling av sportssjefen.

– Hva er jobben til Skiforbundet? Det er å skape nye utøvere og øyeblikk for publikum. Det må man gjøre, hvis ikke er det feil personer på det stedet, sier Jacobsen.