MØTTE MOTPARTEN: Clas Brede Bråthen hadde med seg leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, som en av støttespillerne i torsdagens drøftingsmøte med Norges Skiforbund.

Bråthen-saken: Etterlyser mer fokus på stridens kjerne

Clas Brede Bråthen (52) opplever voldsom støtte fra fra utøvere, trenere, hoppmiljøet, sponsorer og folk flest. Arbeidsrettsadvokat Per Ragnar Bronken mener det har fint lite å gjøre med stridens kjerne.

Av Jostein Overvik

– Jeg synes ikke det har blitt satt nok fokus på at det som er avgjørende fra Skiforbundets side er relasjonen mellom forbundet og Bråthen. Ikke fra Bråten og nedover, sier Bronken, partner og advokat, i SANDS til VG.

Bråthens største støttegruppe på Facebook øker med flere tusen i døgnet. Lørdag formiddag har den over 34.000 medlemmer. Mens gruppen som for to uker siden ble opprettet til støtte for Norges Skiforbund i saken, fortsatt står på 13 medlemmer.

– Dette skjoldet som brukes i Bråthen-saken kan ha liten effekt i en oppsigelsesvurdering – og det er vel der saken står nå, sier Oslo-advokaten som understreker at han ikke kjenner saken fra innsiden.

Han påpeker at sportssjefens forhold til trener Alexander Stöckl, verdenscupvinner Halvor Egner Granerud og resten av landslagene ikke er relevant for denne saken.

– Det er jo ingen tvil om at hvis ledelsen i Skiforbundet ikke har tillit til Bråthen, så er det begrunnet i andre forhold enn relasjonen Bråthen og nedover. Det er åpenbart at utøverne, treneren og grasrota liker ham. Men det er relasjonen fra Bråthen og oppover som er problematisk. Hvis de skal terminere hans ansettelsesforhold så er det dette som utgjør begrunnelsen. Og er det slik at ledelsen ikke har tillit til han kan dette utgjøre saklig grunn for oppsigelse dersom grunnlaget for mistilliten er sterkt nok og kan bevises, understreker advokaten og fortsetter:

– Noe annet hadde vært om Skiforbundet hadde ønsket å si opp på grunn av hans forhold til utøverne og trenere. Da hadde deres oppfatning vært av en vesentlig verdi.

– Det har kommet noen drypp om hvordan kommunikasjonen mellom Bråthen og Skiforbundets ledelse har vært. Det er klart at det er i den relasjonen problemet ligger. Altså hans oppførsel og tilsynelatende mangel på tillit grunnet hans oppførsel. Han kan ikke snu det rundt til at Skiforbundet må ha tillit til ham fordi han har tillit i folket. Det vil være en logisk brist.

Bronken mener at det ikke er selvsagt at den høyprofilerte saken ender i Oslo Tingrett. Bråthen har stevnet Skiforbundet og gjør krav på fast jobb etter 17 år på midlertidige kontrakter.

EKSPERT PÅ ARBEIDSRETT: Advokat Per Ragnar Bronken i SANDS.

– Det er en viss fare for at denne saken kommer opp tingretten. Men det er jo også slik at når partene har hatt dette drøftelsesmøtet så kan det kan det retter opp igjen forholdet. Drøftelsesmøtet er jo ikke endepunktet her. Det skal berede grunnlaget for om de skal gå til en oppsigelse eller ikke. Ut fra media så har jeg inntrykket av at møtet var godt.

VG har denne uken ut fra sakspapirer mellom partene publisert utsagn Bråthen skal har kommet med om skistyret og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Eksperten på arbeidsrett mener dette er relevant for saken:

– Sånne utsagn er klart illojale, trakasserende og borger ikke for tillit mellom ham, hans leder og styret. Hvis dette er et modus som har vært over tid, og ikke har forbedret seg når det har blitt påpekt, så er det klart at man begynner å nærme seg terskelen for en oppsigelse. Omfang og intensitet er det avgjørende, og ikke minst at det er bevismessig grunnlag for uttalelsene, sier Per Ragnar Bronken.

Marit Håvemoen, Bråthens advokat, er konfrontert med Bronkens uttalelser. I en epost til VG skriver hun:

«De siste ukene har flere advokater som ikke representerer hverken NSF eller Bråthen vært ute og kommentert ulike sider av saken. Disse kjenner kun bruddstykker av de rettslige og faktiske spørsmål. Bråthen er i tvist med NSF om det rettslige og vi kan dessverre ikke gå i dialog med alle som melder seg på og gir «kommentarer» om lovligheten av den midlertidig ansettelsen, gyldigheten av den skriftlig arbeidsavtalen, terskelen for en eventuell oppsigelse eller andre spørsmål i saken».