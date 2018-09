NEDTUR ETTER SEIER: Alexander Stöckl gratulerer Robert Johansson etter at han vant skiflygingsrennet i Vikersund i mars. Nå er kommende vinters renn stoppet av FIS. Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagstreneren enig i Vikersund-vraking: Mener Ski-Norge blir oppfattet som arrogante i FIS

HOPP 2018-09-30T12:10:42Z

Landslagstrener i hopp, Alexander Stöckl, er enig i at Vikersund-rennet stoppes med dagens bakke. Han mener det er blitt et problem at skinasjonen Norge oppfattes som arrogante i Det Internasjonale Skiforbundet.

Publisert: 30.09.18 14:10 Oppdatert: 30.09.18 16:10

Fredag ble verdenscuprennene i mammutbakken i Vikersund tatt bort fra verdenscupen kommende sesong. Den suksessrike norske landslagstreneren forstår hvorfor FIS -ledelsen har satt foten ned for rennet.

– 30 til 40 prosent lander veldig tidlig i bakken og det er negativt for produktet. Det ser FIS på. De skal utvikle hoppsporten og verdenscuprennene som produkt. Da er man nødt til å tilpasse bakken til hele feltet, ikke bare de beste, sier Stöckl til VG.

Stöckl påpeker at nivåforskjellen mellom de aller beste og resten hopperne skjøt virkelig fart i fjor og at de beste nå hopper lenger med stadig mindre fart. Han mener nivåforskjellen kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i en slik bakke.

Østerrikeren påpeker at selve arrangementet har vært fantastisk hvert år, men at det for eksempel ikke var bra for spenningen da Norge vant lagkonkurransen med 200 poeng i fjor.

De kommende dagene pågår det en kamp på Vikersund for å redde rennhelgen i mars på overtid, selv om Det Internasjonale Skiforbundet satte foten ned fredag. Det er spesielt en høy kul som er problemet i bakken.

– Arrogante

NRK omtalte diskusjonene i møterommet til FIS-komitéen i Zürich som opphetet før Vikersund ble tatt bort fra kommende sesongs verdenscupprogram. Leder av bakkekomiteen Hans-Martin Renn var klar på at han ikke lenger vil gjøre noen inspeksjon i siste minutt og at nok var nok:

– De har vært arrogante, sa Renn til TV-kanalen.

Stöckl ser at det er blitt et problem at Norge blir oppfattet som arrogante blant viktige personer i FIS.

– Det er lurt å tenke gjennom hvorfor det kommer frem en slik uttalelse. Jeg tror ikke folk på Vikersund er arrogante, men vi må se på hva som fører til at andre synes vi er arrogante, sier Stöckl som mener vi i Norge må passe på at vi ikke tror vi eier sannheten.

Han understreker at den ansvarlige for bakkesertifikatene i FIS vil kunne havne i en straffbar situasjon dersom vedkommende har utlevert godkjennelse uten at ting er i orden.

– Det er viktig for meg at vi får inn Vikersund, men jeg tror sannsynligheten nå er lav. Hvis vi ønsker det må vi endre vår holdning. Det viktigste for meg er vi oppfører oss slik at FIS ikke opplever oss som arrogante. Jeg tror ikke vi er arrogante, men måten vi oppfører oss mot folk fra andre land og andre kulturer blir oppfattet som arrogant. Vi er en stor nasjon i vinteridrett. Det forplikter oss til å være ydmyke, sier Stöckl.

Ståle Villumstad, arrangementsansvarlig i hopp i Skiforbundet forteller at han hadde et møte med Renn etter selve komitémøtet og at det var god dialog der:

- Stöckl har ikke vært med i denne prosessen, men jeg er helt enig med det han sier på generelt grunnlag. Det er ikke en fordel å bli oppfattet som arrogant. Vi må kartlegge hva som var roten til uttalelsen sier Villumstad.

Han mener Skiforbundet har god dialog på alle nivåer i alle grener med andre i FIS.

- Jeg klarer ikke se at det at dette kan være en generell betegnelse for Ski-Norge, sier Villumstrad og understreker at FIS har åpnet opp for at Vikersund-rennet fortatt kan reddes.

Holder møte

Vikersund var blant tre av fire norske arrangører i verdenscupen i hopp som ikke hadde gyldig sertifikat sist vår. Nå er det stopp kun for Vikersund. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, som eier anlegget, har ansvaret for bakken. Daglig leder Bjørn Espen Hovde vil gjennomføre et møte i helgen, før han vil uttale seg mye om saken.

– Vi tror vi har en mulighet til fortsatt å være på terminlisten dersom vi gjør grep veldig kjapt. Den jobben har vi startet med, jeg kan ikke si mer nå, sier Hovde.

VG har ikke fått kontakt med renndirektør Walter Hofter i FIS lørdag. Det må holdes ekstraordinært møte i komitéen som kansellerte Vikersund-helgen dersom de skal få tilbake rennstatusen.

Uten eierskap i Vikersund

Skiforbundet er medeier i alle verdenscuparrangører i Norge, unntatt Vikersund. Flying Team Vikersund AS hadde driftsinntekter på over 19 millioner kroner i 2017, mens resultatet før skatt lå på 534.000 kroner.

Leder av arrangørselskapet, Tone Elisabeth Kjemperud Kristensen, henviser til arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund. Han svarer følgende på hvilken økonomisk betydning en avlysning vil ha for arrangøren og skiforbundet.

– Jeg har ikke tenkt å gå inn i detaljene. Inntektene dreier seg om to ting. Det er tilskudd og oppgjør fra Skiforbundet for TV og markedsinntekter. Det andre er inntekter fra lokale sponsorer og billettinntekter. Vi jobber med et mål for øye, det å få rennene inn på kalenderen igjen, sier Lund som opplyser at avslutningsrennet i Vikersund var det rennet med flest TV-seere i verdenscupen internasjonalt etter nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen sist sesong.