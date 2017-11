Tande om marerittet: – Hadde vunnet Hoppuka uten tabben

HOLMENKOLLEN (VG) Daniel André Tande (23) klarer ikke å slippe tanken på at han trolig hadde vunnet Hoppuka sammenlagt uten bindingstabben i Bischofshofen.

I siste og avgjørende konkurransehopp 6. januar i år, da han hoppet for sammenlagtseieren i duell med polske Kamil Stoch (var bare 2,8 poeng bak), slurvet han med sikkerhetsprosedyren på toppen. Klipsen som er montert på et stag i hælen på hoppskoen var ikke satt skikkelig på plass.

Laget til verdenscupen i Wisla: Daniel André Tande, Robert Johansson, Johann Forfang, Halvor Granerud, Andreas Stjernen og Anders Fannemel.

Les også: Stöckl om Tande-dramaet: – Kunne endt med alvorlig skade

Like etter at han forlot hoppkanten i 90 kilometer i timen mistet han styringen på høyre ski – fikk rotasjon – men klarte heldigvis å treffe snøen med skiene. Først høyre – så venstre. Selv med kråkelanding på 117 meter endte han på tredjeplass sammenlagt (26. i rennet)

– Jeg håper og tror jeg hadde vunnet Hoppuka uten tabben. Og jeg synes det sier litt at jeg med lav fart og tunge forhold hoppet 117 meter med bare én binding. Jeg vet ikke om noe andre som hadde klart å komme inn på «topp 3» i Hoppuka med én binding, sier Daniel André Tande.

– Hvor hadde du landet med to bindinger, tror du?

– Vanskelig å si. Det blir synsing fra min side. I hvert fall 140 meter, svarer Tande.

Litt lenger. Og like langt som finaleomgangens lengste – østerrikeren Michael Hayböck (142 meter) – så hadde Kongsberg-hopperen trolig vært vinneren, fordi Hoppuke-vinneren Kamil Stoch hoppet 138,5 meter. I stedet var han fullstendig knust etter flausehoppet, og ble tatt hånd om på sletta i Bischofshofen.

På spørsmål fra VG om fadesen fra Bischofshofen plager ham sier Tande at det ikke gjør det til daglig. Men han tror det kan komme til å gjøre det senere i livet.

– I dag plager det meg ikke, men jeg tror det kommer til å gjøre dét hvis jeg ikke har vunnet Hoppuka den dagen jeg legger opp, sier Tande.

Sjekk denne: Tandes servicemann ville slutte

Foran helgens verdenscupåpning i polske Wisla (lagkonkurranse lørdag og individuelt søndag) stilte Tande på pressetreff med hele hoppfamilien i Holmenkollen tirsdag. Det var kaffe, kaker og mingling. Og sprudlende humør. Men Tande innrømmer at han har skjerpet sikkerhetsopplegget før han setter utfor i den kommende OL-sesongen.

– Jeg sørger for at klipsen sitter i. Og jeg er blitt flinkere til å sjekke ekstra nøye når jeg sitter på bommen. Det er der den viktigste sjekken er, sier Tande.

Tande har vært beste norske hopper i sesongåpningen de to siste årene. I 2015 vant han i Klingenthal etter at han ble vraket til lagkonkurransen dagen før. I fjor åpnet han med han annenplass i Kuusamo.

– I Klingenthal kom jeg plutselig på at «Oi ... det er sånn jeg skal gjøre det..». Det er morsomt eksempel på at en liten detalj kan gjøre den store forskjellen. Tendensen har vært at jeg er god i åpningshelgen i verdenscupen, og det håper jeg kan fortsette, sier Daniel André Tande.