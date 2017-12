Norsk knockout i v-cupåpningen: - Helt nydelig

Maren Lundby (23) slo knockout på konkurrentene i verdenscupåpningen på Lillehammer.

– Det er ting å gå på, men seier er helt nydelig. Det gir selvtillit.

Det sier Maren Lundby til NRK etter at seieren var i boks. I bakken på Lillehammer strakk hun seg til 96 meter i begge omgangene, og det holdt til en klar seier, 9,3 poeng foran tyske Katharina Althaus.

Det var riktignok den ovenfornevnte tyskeren som ledet etter 1. omgang, 0,8 poeng foran Lundby, men hun klarte ikke å matche den norske jentas hopp i finaleomgangen. Dermed var det den 23 år gamle Bøverbru-jenta som kunne juble for seier.

– Hun er bedre enn noensinne, kommenterte Peder Mørtvedt for NRK da Lundby satte nedslag på 96 meter for andre gang for dagen.

– Hun får en enorm høyde i forhold til de andre jentene. For et hopp, kommenterte tidligere skihopper Anders Jacobsen ved hans side.

Man skal tidlig krøkes...

Det var den femte verdenscupseieren for Lundby, som også var med på å vinne VM-sølv i Falun.

En som ikke leverte helt opp til forventningene, er japanske Sara Takanashi. Hun står med 53 verdenscupseirer, like mange som Gregor Schlierenzauer, og vil med én til ha rekorden alene. Fredag endte hun på 4. plass.

Tyske Carina Vogt kapret den siste plassen på pallen. Silje Opseth kom på 25. plass og Anna Odine Strøm på 28. plass.

PS: Lillehammer-trippelen går over tre dager. Det er normalbakkerenn både fredag og lørdag, mens man flytter opp i storbakken søndag. Da kåres også sammenlagtvinneren.