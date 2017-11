Hoppskiene til Tande får startnekt i OL

KUUSAMO (VG) Daniel André Tande (23) har byttet skimerke foran sesongen. Nå hopper han med ski fra nye BWT. Men det får han ikke lov til i Pyeongchang-OL.

BWT er østerriksk vannteknologi. I fjor hadde de ifølge Kronen Zeitung en omsetning på 535 millioner euro. Nå har de kastet seg ut i en helt ny verden, og inngått et samarbeid med Fischer. De kjøper ski fra den kjente skifabrikken i Østerrike – får dem designet med logo og iøynefallende farger for TV-publikum – og skriver personlige avtaler med noen av verdens beste hoppere.

Stoppes av IOC



Fullt lovlig ifølge det internasjonale skiforbundet (FIS). Men helt uaktuelt i olympisk sammenheng. Ådne Søndrål (sitter i marketing comittee i IOC) bekrefter overfor VG at BWT-skiene er i strid med paragraf 50.2 i det olympiske charter.

– OL er «clean games». Det er ikke lov å reklamere for sponsorer, bortsett fra utstyrsleverandører, sier Ådne Søndrål, vår siste OL-vinner på skøyter (1998).

Sponsornavn på klær og konkurranseantrekk i OL er ikke tillatt. Unntaket er produsentmerkinger. For eksempel at Marit Bjørgen bruker konkurranseklær fra Swix, eller Ole Einar Bjørndalen går på ski fra Madshus.

BESTE LAGET: Daniel Andre Tande (f.v.), Robert Johansson, Anders Fannemel and Johann Forfang etter lagseieren i Wisla lørdag. Tande og Forfang hopper nå på de nye BWT-skiene. Foto: Janek Skarzynski , AFP

Daniel André Tande vet at han må «bytte ski» til de olympiske vinterlekene i februar. Det samme gjelder Andreas Stjernen, og Johann Forfang. Alle har hoppet over til BWT foran årets sesong.

Logofri



Tande sier til VG at han er klar over OL-restriksjonen. Men at han er garantert nye par fra fabrikken til OL med et annet design. Helt logofritt. Men hvis det skulle vise seg at han finner superski nå i sesongstarten, som han mer enn gjerne vil ha med til OL i Sør-Korea, så har han planen klar.

– Da klistrer jeg lapper over, så sponsornavnet ikke synes, sier Daniel André Tande.

I dag landet han til 11 minusgrader i nordfinske Kuusamo. Fredag hopper han kvalifisering. Lørdag og søndag er det konkurranser i den beryktede Rukabakken. Kongsberg-hopperen gleder seg. I fjor ble han nummer to – som beste resultat.

Foran OL i Sotsji for snart fire år siden gikk hoppskiene fra fluge.de (tysk reiseportal) til krig mot IOC. De tapte. Og Anders Jacobsen og Anders Fannemel var blant en skokk med hoppere som ikke fikk hoppe på sine beste ski i OL-konkurransene.

Fannemel medgir overfor VG at han ikke orker samme historien om igjen. Han byttet til Fischer i fjor. Og der blir han. Fordi han ikke ønsker å gamble med avgjørende utstyrsdetaljer.

– Jeg fikk tilbud fra BWT, men takket nei. Det tar tid å finne de rette hoppskiene, og det falt ikke heldig ut for meg å bytte skipark rett foran forrige OL, sier Anders Fannemel.