Gangnes opereres fredag – nekter å gi opp etter ny skrekkskade

HOLMENKOLLEN (VG) Når verdenscupen innledes fredag blir Kenneth Gangnes (28) kneoperert for fjerde gang. Men den uheldige landslagshopperen nekter å gi opp karrieren.

Til tross for en skeptisk landslagssjef (Alexander Stöckl) – og en sykejournal som er skrekkelig lesning – vil han ikke gi opp håpet om et liv som topphopper.

– Jeg skal uansett ha bein som fungerer for et videre aktivt liv. Og jeg er blitt lovet at kneet skal fikses på best mulig måte, sier Kenneth Gangnes.

Fredag opereres han på Ullevaal sykehus. Samtidig gjør landslagskameratene seg klare til kvalifisering i polske Wisla. Lørdag er det lagkonkurranse. Søndag individuelt. Men én hopper er dypt savnet i innledningen på OL-sesongen.

Laget til verdenscupen i Wisla: Daniel André Tande, Robert Johansson, Johann Forfang, Halvor Granerud, Andreas Stjernen og Anders Fannemel.

– Jeg forbereder meg som om jeg skal hoppe på ski igjen. Jeg vet at mange andre hadde kastet inn årene. Men jeg har sånn kjærlighet, og føler så sterk lidenskap til skihopping at jeg vil prøve igjen, sier Gangnes.

Dårlige knær eller vond rygg er dårlig match for en skihopper med ambisjoner i verdenstoppen. Alexander Stöckl har hatt tunge dager etter skade-sjokket. Men er realistisk.

– Kenneth (Gangnes) vet hva han må gjennom for å komme tilbake, men så spørs det om han har motivasjon til å gå gjennom det samme en gang til, sier Alexander Stöckl.

Stöckl forteller at det ble målt oppsiktsvekkende gode fysiske verdier på Gangnes i sommer. Toten-hopperen tok 120 kilo i knebøy uten problemer. Og alt lå til rette for et perfekt comeback etter korsbåndskaden i østerrikske Stams i fjor sommer.

Men for en uke siden var uhellet ute igjen. Skiene «slapp» kort tid før nedslaget på 100 meter, og kantet seg etter landing under landslagstrening i Midtstubakken i Oslo. Ifølge Gangnes fikk kroppen bedre fart enn skiene.

OL-målet til hopp er gull i lag for menn, og gull i kvinnehopp. Men med Gangnes ute er laget utvilsomt svekket. Men Stöckl vil ikke endre målsettingen.

– Hvis dét hadde endret målsettingen, så hadde målsettingen vært feil. Men det blir ikke lettere for oss at Kenneth er borte, sier Stöckl.

Gangnes er innforstått med at det kanskje ikke går. Men avgjørelsen om et eventuelt karrierestopp ligger langt frem i tid. Kanskje ikke før om ni måneder. Det er da han ifølge rehabiliteringsplanen skal kunne hoppe igjen.

Uansett utfall. Han har et stående tilbud om en funksjon i hopplandslaget. Det bekrefter landslagslagsledelsen overfor VG.

– Det beste vil være om jeg kan realisere mine drømmer. Går ikke det, så er det nest beste at jeg kan hjelpe lagkameratene mine med å realisere deres drømmer, sier Kenneth Gangnes.