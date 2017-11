Forfang jublet for 2. plass – i sommer fikk han smaken av skrekkskade

RUKA (VG) Johann André Forfang (21) måtte innse at seieren i verdenscupen glapp til Jernej Damjan. Men egentlig er han bare kjempeglad for at han i det hele tatt leverer hopp i verdensklasse.

Forfang ble beste norske med 2. plass i finske Ruka. Daniel André Tande ble nummer fire. Og Robert Johansson nummer syv. Igjen er Norge best. I hvert all lagmessig.

Artikkelen fortsetter under TV-innslaget





Men i sommer fryktet Forfang det verste. Han skadet seg under trening i Stams. I samme bakke som Kenneth Gangnes røk korsbåndet i 2016. Tromsø-hopperen hoppet langt – ikke farlig langt – men landingen var ikke bra.

Les også: Gangnes nekter å gi opp

Det gjorde vondt. Korsbånd ble forstrekt. Han hadde problemer med å gå. I en lang periode kunne han ikke hoppe på ski. Treningsøktene måtte improviseres. Men det kom noe godt ut av det likevel. Tromsø-hopperen ble sterkere.

ROPES OPP: Johann André Forfang ropes opp på pallen i Ruka, fulgte av applaus og TV-kamera. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg fikk ikke et eneste skihopp på flere måneder, men jeg fikk trent veldig bra fysisk, og ble sterkere. Det ble «perset» på fysiske tester utover høsten, og jeg er i den beste formen jeg noen gang har vært i, sier Forfang.

2.-plassen i finske Finland søndag kveld føltes som seier.

– Alt i alt får jeg til to gode hopp. Spesielt i finaleomgangen. Jeg får ganske mange meter (142 meter). Det er bra hopping, og et bra resultat, sier Johann Forfang.

Det var tiende gang han sto på pallen etter et renn i verdenscupen. Han har én seier; Titisee-Neustadt (2016). Nå føler han at tiden er inne igjen.

– Jeg prøver å vinne igjen neste helg, sier Forfang, med et offensivt blikk. Da er det konkurranser i Russland. Helgen etter kommer lykkebakken i tyske Titisee-Neustadt.

For det ble et drama mellom de siste hopperne i Finland. Forfang tok ledelsen med et hopp på 142 meter i finaleomgangen foran tyske Andreas Wellinger.

Kun en håndfull hoppere sto igjen på toppen, inkludert førsteomgangs store overraskelse: Den slovenske veteranen Jernej Damjan (34).

Han landet to meter lengre enn Forfang, og kunne løfte skiene over hodet som seiersherre. Innsbruck-rennet i Hoppuka, da Tande vant foran Johansson, var siste gang Norge vant et individuelt renn.

Landslagstrener Alexander Stöckl ber om litt tålmodighet. Snart vinner Norge igjen - tror han. Det er seks konkurranser før Hoppuka starter i Oberstdorf 30. desember.



– Jeg er ekstremt fornøyd. Vi har hatt en fantastisk helg her i Kuusamo. Også fantastiske forhold. Og jeg er veldig fornøyd med måten utøverne våre takler presset på. Vi har én på pallen, og to rett utenfor etter lørdagens seier i lagkonkurransen. Vi får det til, sier Alexander Stöckl.



Artikkelen fortsetter under TV-innslaget



Det var også NRKs hoppekspert Anders Jacobsen enig i.

– Vi må si oss veldig fornøyd med Forfang. Han har ikke gode forhold, men hopper bakken ned, sa han på NRKs sending.

Gangnes opereres – nekter å gi opp etter ny skrekkskade

Sesongens mål: OL-gull

Stöckl sier at laget ikke har satt seg noe mål om antall verdenscupseire eller pallplasser, men at målet er å kjempe i toppen i hvert eneste renn.

Med fire meget gode hoppere er sjansen stor for nettopp det, mener Stöckl. Men hvem av de norske som blir skumlest i vinter, vil ikke landslagstreneren svare på.

– Jeg tror det blir veldig jevnt mellom de tre som er der oppe i dag. Så håper vi at Fannemel ikke er så uheldig som han var i kvalifiseringen, for han hoppet meget bra i lagkonkurransen, sier Stöckl.

Likevel trekker han frem et konkret mål i vinter: gull på lagkonkurransen i OL i februar.

Les også: Tande vil vinne mer enn lag i OL



Artikkelen fortsetter under TV-innslaget

Sterk norsk omgang

Landslagstreneren knyttet neven etter den første omgangen i Ruka. Med nordmenn plassert på andre (Johansson) , tredje (Tande), sjetteplass (Forfang) var det kun 22.-plasserte Halvor Egner Granerud og Andreas Stjernen (kom ikke til finaleomgangen), som var utenfor topp ti på resultatlisten.

Men hverken Tande eller Johansson klarte å følge opp sitt første hopp med bedre forhold i bakken og falt akkurat utenfor pallen. Tande fikk nok en 4.-plass. Forrige sesong fikk han syv av dem.

– Jeg sier heller ja takk til fjerdeplasser, enn andre plasser lenger ned, men jeg håper selvsagt å komme på pallen snarest mulig, sier Daniel André Tande.

Så du? Hoppskiene til Tande får startnekt i OL

– Jeg håper at jeg eller en av de andre guttene på laget snart tar det lille ekstra steget flik at vi vinner snart, sier Tande.

Stöckl sier at det handler kun om teknikk.

– Det går på teknikk. Han er ikke 100 prosent stabil, men det har han heller ikke vært denne høsten. Men han hever seg veldig når det er konkurranse, fortsetter Stöckl.

Tande om marerittet: – Hadde vunnet Hoppuka uten tabben





Resultater:

1. plass: Jernej Damjan (Slovenia), 301,4 poeng

2. plass: Johann André Forfang, 298,6 poeng

3. plass: Andreas Wellinger (Tyskland), 293,0 poeng

---

4. plass. Daniel Andre Tande, 292,7 poeng

7. plass. Robert Johansson, 283,1 poeng

22. plass: Halvor Egner Granerud, 257,7 poeng