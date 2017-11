Johann Andre Forfang (21) ledet hopprennet i Ruka til det gjenstod én hopper. Likevel var ikke unggutten skuffet etter å ha gått glipp av seieren.

– Det var utrolig godt, ikke noe mer å si! utbrøt en smørblid Forfang da han snakket med NRK.

– Jeg hadde veldig troen før jeg satte utfor at med like forhold så kunne jeg være helt der oppe. Jeg syns jeg gjorde jobben bra, smilte Tromsø-gutten lurt.

For det ble et drama mellom de siste hopperne i Finland. Forfang tok ledelsen med et hopp på 142 meter i finaleomgangen foran tyske Andreas Wellinger.

Kun en håndfull hoppere sto igjen på toppen, inkludert førsteomgangs store overraskelse: Jernej Damjan (34).

Han landet to meter lengre enn Forfang og kunne løfte skiene over hodet som seiersherre i Ruka.

– Det er helt fantastisk. En stor prestasjon rett og slett, spesielt det siste hoppet. Det holder nesten til å vinne konkurransen, sier landslagstrener Alexander Stöckl på telefon til VG.

Det var også NRKs hoppekspert Anders Jacobsen enig i.

– Vi må si oss veldig fornøyd med Forfang. Han har ikke gode forhold, men hopper bakken ned, sa han på NRKs sending.

Sesongens mål: OL-gull

Stöckl sier at laget ikke har satt seg noe mål om antall verdenscup-seire eller pallplasser, men at målet er å kjempe i toppen i hvert eneste renn.

Med fire meget gode hoppere er sjansen stor for nettopp det, mener Stöckl. Men hvem av de norske som blir skumlest i vinter, vil ikke landslagstreneren svare på.

– Jeg tror det blir veldig jevnt mellom de tre som er der oppe i dag. Så håper vi at Fannemel ikke er så uheldig som han var i kvalifiseringen, for han hoppet meget bra i lagkonkurransen.

Likevel trekker han frem et konkret mål i vinter: gull på lagkonkurransen i OL i februar.

Sterk norsk førsteomgang

Landslagstreneren knyttet neven etter den første omgangen i Ruka. Med nordmenn plassert på andre, tredje, sjetteplass var det kun 22.-plasserte Halvor Egner Granerud og Andreas Stjernen (kom ikke til finaleomgangen), som var utenfor topp ti på resultatlisten.

Men det var ikke Forfang som lå best an av de norske. Det var Robert Johansson (2.-plass) og Daniel André Tande (3.-plass) som lå på skarpest skuddhold før finaleomgangen.

Men hverken Tande eller Johansson klarte å følge opp sitt første hopp med bedre forhold i bakken og falt akkurat utenfor pallen.

– Jeg syns at andreomgangen var bedre enn den første. Jeg treffer bedre på timingen, men det er sikkert noe annet som jeg bommer på som gjør at det ikke går så langt, sa Tande til NRK etter rennet.

Stöckl sier at det handler kun om teknikk.

– Det går på teknikk. Han er ikke 100 prosent stabil, men det har han heller ikke vært denne høsten. Men han hever seg veldig når det er konkurranse, fortsetter Stöckl.

– Hvordan skal han bli mer stabil?

– Hen må jobbe med teknisk trening, både i bakken og i hallen. Også blir det litt videoanalyse for å finne ut hva som gikk galt, avslutter landslagstreneren.

Det gjorde ikke Forfang, som hoppet seg opp fem plasser. Likevel kunne han ikke gjøre noe med suverene Damjan.

Anders Fannemel hoppet godt under lagkonkurransen, men sviktet i kvalifiseringen og hoppet ikke søndag.

Resultat:

1. plass: Jernej Damjan (Slovenia), 301,4 poeng

2. plass: Johann Andre Forfang, 298,6 poeng

3. plass: Andreas Wellinger (Tyskland), 293,0 poeng

4. plass. Daniel Andre Tande, 292,7 poeng

7. plass. Robert Johansson, 283,1 poeng

22. plass: Halvor Egner Granerud, 257,7 poeng

