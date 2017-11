Ina (26) er Norges ukjente verdensmester på hest

Ina Veronika Toverud (26) har hatt en kanonsesong som jockey-lærling. Fredag ble hun verdensmester i Abu Dhabi.

Jockeyer fra 12 nasjoner deltok i finalen i de hestegale Emiratene. 26-åringen kan heretter kalle seg verdensmester for jockey-lærlinger.

– Nå er jeg på gallamiddag. Vi lever et luksusliv her, forteller Toverud, som til daglig er tilknyttet en dansk stall, men som rir i hele Skandinavia.

GALLA: Ina Veronika Toverud på galla i Abu Dhabi lørdag kveld. Her sammen med den svenske jockeycoachen Fredrik Johansson. Foto: Privat

– At jeg er «lærling» betyr at jeg har lettere vekt enn en «utlært» profesjonell jockey. Jo flere seirer, jo mindre vektfordel får jeg.

Ina Veronika Toverud har i alt tatt 38 seirer denne sesongen. Hun er allerede årets jockeylærling i Danmark og satser på å bli det samme i Sverige innen sesongen er over. I Sverige er hun den mestvinnende kvinnelige jockey i 2017.

– I det øyeblikk jeg passerer 70 seirer, regnes jeg som profesjonell jockey.

– Jeg startet sent med dette. Jeg dro til Australia som backpacker da jeg var 20 år. Der er galoppsporten endel av kulturen. Men det var komplisert å få jobbevisum, og jeg ga opp. Så flyttet jeg hjem til Norge og valgte deretter å flytte til Danmark, der jeg ble amatørchampion i fjor.

Hun vant fredagens løp i Abu Dhabi på AF Yatroq. Hvor mye penger det gir, vet hun faktisk ikke:

– Nei, jeg gjør ikke det! Men vi får alt dekket, bor på luksushotell og er invitert på flotte fester i palassene her på kvelden.

– Men du kan vel ikke spise så mye?

– Nei, som jockey er det en fordel å veie så lite som mulig. Det er et vektpress. Jeg er avhengig av å gå på vekten både morgen og kveld. Jeg veier 54-55 kilo, og det er et stykke under min normalvekt som er 58 kilo.

Jentene er på fremmarsj i galoppsporten: Tidlig i høst vant en kvinnelig jockey for første gang Norsk Derby på Øvrevoll da Vanessa Ryall (26) passerte mål først – på hoppa «High As A Kite».