Myrhol ringte Mørk før kampen: – Ordentlig uenig i at det kommer opp under et mesterskap

Publisert: 16.01.18 22:09

POREC (VG) (Norge - Østerrike 39–28) Landslagskaptein Bjarte Myrhol (35) innrømmer at Nora Mørk-saken preget landslaget i forkant av Østerrike-kampen. Han ringte håndballkollegaen og var klar på at han reagerte på timingen for utspillet.

Et spillesugent norsk lag knuste Østerrike med 11 mål, men både i forkant og etter matchen handlet det om hvordan herrelandslaget ble trukket inn i Nora Mørk-saken ved at hennes private bilder på avveie skal ha blitt eksponert for spillerne på herrelandslaget.

Lagkaptein Bjarte Myrhol valgte å snakke ut om saken til norske medier etter den overlegne 39–28-seieren i siste gruppespillkamp .

– Det var en dårlig start på dagen for oss. Når vi får dette oppi fanget på en kampdag, sier Myrhol – og fortsetter:

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg synes det var vanskelig. Å få en personalsak midt oppe i et mesterskap, det er ikke det vi har lyst til nå, sier Myrhol.

Ringte Mørk

Det siste ga han også beskjed om til Nora Mørk da han ringte kvinnelandslagsstjernen etter saken sprakk i VG tirsdag morgen.

Om den samtalen sier han:

– Tonen var god, men jeg var også direkte. Var ærlig på det med feil tidspunkt. Jeg er en relativt ærlig sjel, og det fortalte jeg Nora. At jeg er ordentlig uenig i at det kommer opp midt under et mesterskap. Min oppfatning av saken er at hun er vel så sur på Håndballforbundets håndtering som på oss, sier strekspilleren.

Myrhol var også i kontakt med Mørk på et tidligere tidspunkt i saken for å uttrykke støtte fra et samlet herrelandslag.

Myrhol forteller at det var en spiller fra nettopp herrelandslaget som ga 26-åringen beskjed om at telefonen hennes trolig var «hacket» .

– Vi har vært i kontakt med Nora. En samlet spillergruppe har snakket med Nora, støttet Nora. Vi kontaktet henne og sa ifra om at bildene sirkulerte. Så min personlige mening er at vi har stått sammen og støttet Nora. Derfor synes jeg det er trist at vi blir satt i et så dårlig lys i dag, sier Myrhol.

Det skal ha vært rundt tiden Christian Berges mannskap var samlet i Golden League-turneringen i slutten av oktober at bildene nådde miljøet i herrelandslaget.

– I alle saker er det forskjellige alvorlighetsgrader. Den alvorlighetsgraden som er innad i gruppen vår, er veldig lav. Et samlet norsk herrelandslag som var på Noras parti og støttet Nora. Det var viktig for meg å fortelle henne, og Nora har gode venner på laget her. Hun var langt nede og er sikkert langt nede. Så jeg prøvde å formidle at vi sto bak. Det var ikke snakk om at vi sendte bilder hit og dit og lo i garderoben. Det var ikke tema, understreker Bjarte Myrhol.

– Kan du garantere at ingen på herrelandslaget spredte noen bilder under samlingen i oktober?

– Nå var jo ikke jeg til stede der (Myrhol reiste hjem med kneskade på dag to av samlingen). Jeg hører oldtiden til når det gjelder sosiale medier og bilder, men hvis man får et bilde inn på telefonen, sitter i en garderobe og det er første gang det skjer, så er det naturlig at det blir en snakkis, innrømmer 35-åringen fra Oslo.

– Etter at dette med bildene ble kjent, fryktet du at det kunne dukke opp en sak under mesterskapet?

– Ja, det gjorde jeg. Vi har vært klar over det lenge. Jeg trodde vi hadde formidlet overfor Nora det vi synes og står for, våre verdier, jeg trodde vi hadde formidlet det på en god nok måte, sier landslagskapteinen, som nylig ble kåret til «Årets forbilde» på Idrettsgallaen .

Kontrollert

Landslagssjef Christian Berge har ingen problemer med at Myrhol snakket om saken med norske journalister etter kampen:

– Guttene kan si det de vil. Jeg har ikke satt munnkurv på noen, sier Berge til VG.

Selv ønsker han foreløpig ikke uttale seg mer om saken enn han gjorde tidligere på dagen .

– Jeg vil ha et overblikk først. Jobben min har vært å fokusere på å komme gjennom disse kampene. Nå er det bare to dager til neste. Jeg trenger å ha det fulle overblikket før jeg vil si noe, sier Christian Berge – godt fornøyd med 11-målsseieren mot gruppas svakeste lag.

Nå venter en tretimers busstur til Zagreb og nye kamper mot Serbia, vertsnasjonen Kroatia og nabolandet Sverige i mellomrunden. Garanti for action, drama og thriller.

– Vi skulle løpe på dem og lage enkle mål, og det synes jeg vi gjør. Det er en periode i første omgang hvor vi slurver litt, og den perioden må vekk dersom vi skal holde hele veien. Vi møter skarpere og skarpere motstand, oppsummerer Berge etter Østerrike-kampen.































Alle var med

Der fikk han matchet omtrent hele laget; 20-åringen Magnus Abelvik Rød kom inn fra kantposisjon og banket inn to distanseskudd midt i banen, drammensduoen Gøran Sørheim og Joakim Hykkerud fikk sine første minutter i EM, det samme gjorde strekspiller Henrik Jakobsen, som markerte seg med fire mål.

Og Harald Reinkind – som til daglig spiller for Tysklands beste lag Rhein-Neckar Löwen – gikk endelig fra benk til back. Bergenseren uten bergensdialekt hadde inntil tirsdag bare foreløpig fått se på, mens de andre venstrehendte bakspillerne – Kent Robin Tønnesen, Abelvik Rød og Eivind Tangen – er blitt prioritert mot Frankrike og Hviterussland.

– Han (Berge) ga meg beskjed i går kveld om at jeg skulle forberede meg godt. Da var det å se på video og lade opp, sier Reinkind til VG.

Han endte til slutt på seks mål, to av dem på ankomst (som tempopredikant Berge garantert noterer seg) og to på straffe. Uten at Reinkind helt vil si hva det betyr for hans spilletid i resten av mesterskapet.

– Det får du spørre sjefen om. Jeg får nå håpe at det var greit og håper på flere sjanser, sier Tyskland-proffen.

