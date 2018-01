OPP OG NED: Bjarte Myrhol (til venstre) og Magnus Jøndal under kampen mot Hviterussland, som var Norges første seier i EM. I midten 20-åringen Magnus Abelvik Rød. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Tre nøkkelspillere fra topp i VM til flopp i EM: – Ikke mitt mesterskap

Publisert: 23.01.18 06:45

HÅNDBALL 2018-01-23T05:45:26Z

ZAGREB (VG) De var blant grunnpilarene i VM-suksessen for ett år siden. I EM har det lugget for både Bjarte Myrhol (35), Magnus Jøndal (29) og Torbjørn Bergerud (23).

Mens Sander Sagosen har satt to streker under svaret på at han er Norges beste håndballspiller, og Kristian Bjørnsen har levert så godt fra kanten at flere eksperter spår ham videre fra tyske Wetzlar, har tre av de fem beste fra Frankrike-VM i fjor opplevd en nedtur i Kroatia.

Ifølge VG-børsen var ingen nordmann bedre enn Bjarte Myrhol i sølvmesterskapet (snitt på 7,56) . Bergerud fikk sitt internasjonale gjennombrudd (7,00 og tredje best på VG-børsen) og Magnus Jøndal hadde en scoringsuttelling på over 78 prosent.

Er i en usikker fase

I EM har Jøndal sunket til drøyt 50 prosent (15 mål på 29 forsøk), Bergerud unnskyldte seg på tv etter Kroatia-smellen og Bjarte Myrhol føler at han er gått inn i en blindgate.

– Jeg har ikke kommet opp på det nivået jeg vet jeg har. Det går mye på skuddbom. Det kommer alltid noen faser i sesongen hvor man ikke treffer, også har du faser hvor du ikke føler at du kan bomme. Akkurat nå er jeg i en fase hvor jeg er litt usikker. Et dårlig tidspunkt, rett og slett, lød Myrhols oppsummering etter firemålstapet for Kroatia lørdag.

Overfor VG beskriver han forskjellen:

– Som seksmeterspiller i avslutningsøyeblikket går mye på instinkt. Når man er «i sonen» ser man hele tiden mulighetene i målet. Har det lille blikket, ser en luke og treffer den. Kan hende keeper redder, men du har sett muligheten og fått overblikket. Når man blir litt usikker og føler at keeperne har overtaket, så mister man den, sier Myrhol, men påpeker også at han kom til så mange som seks avslutningsforsøk mot Kroatia (tre mål).

– Det har jeg nesten aldri hatt før. Så det hadde vært mye verre ikke å komme til sjanser. Dét er det verste, sier Norges lagkaptein.

– Det at du tok belastningen ved å uttale deg om Nora Mørk-saken, har det på en måte reflektert i prestasjonene dine på banen?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, svarer Myrhol, i tråd med det han varslet da mellomspillet startet ; at da så han seg ferdig med å svare om saken.

Fakta VG-børsen etter VM i Frankrike: 1. Bjarte Myrhol - 7,56

2. Kristian Bjørnsen - 7,11

3. Torbjørn Bergerud - 7,00

4. Sander Sagosen - 6,67

5. Magnus Jøndal - 6,44

Fakta VG-børsen under EM i Kroatia: 1. Sander Sagosen - 8,00

2. Kristian Bjørnsen - 7,40

3. Gøran Johannessen - 6,40

3. Magnus Gullerud - 6,40

5. Bjarte Myrhol - 6,00

5. Christian O’Sullivan - 6,00

7. Kent Robin Tønnesen - 5,8

8. Torbjørn Bergerud - 5,4

9. Magnus Jøndal - 5,2

Kun spillere som har fått poeng i alle fem kampene er med i rangeringen fra EM.

Føler seg låst

Også venstrekant Magnus Jøndal innrømmer at Kroatia-EM har vært en nedtur – sammenlignet med hans to foregående for Norge og det som samtidig var en god høst og førjulsvinter i danske GOG.

Han tok juleferie etter å ha satt inn åtte mål mot Nordsjælland lille julaften og har scoret 53 mål på 17 kamper i den danske ligaen, som han bytter ut med tyske Flensburg til sommeren.

– Dette har ikke vært mitt mesterskap. Når man først får et par kamper hvor det går dårlig, så begynner man vel å tenke for mye på hva man gjør. Da blir man låst, det blir ikke så løst og ledig som det bør være, sier 29-åringen fra Tomter i Østfold, som blir klubbkamerat med Torbjørn Bergerud om et halvt år.

Den norske keeperen innrømmer at han var langt nede etter Kroatia-kampen , men dagen derpå, etter å ha snakket seg gjennom kampen med keepertrener Steinar Ege, tror han det var litt i overkant å be om unnskyldning for eget spill.

– Vi er et lag, og vi skal stå sammen om dette, sier 23-åringen – som er med i sitt andre mesterskap for Norge.