TAR SJANSEN: Mikael Appelgren har levert et godt EM så langt – uten susp. Han er oppe i en total redningsprosent på 42. Foto: Reuters

Svensk EM-keeper: – Det var som å få en giljotin på testikkelen

Publisert: 19.01.18 16:05

HÅNDBALL 2018-01-19T15:05:26Z

ZAGREB (VG) Etter en skrekkhendelse for flere år siden spiller den svenske målvakten Mikael Appelgren (28) alltid uten susp.

– Det forstår jeg ikke. Jeg så jo at det hadde vært en uheldig hendelse der, men jeg hadde ikke våget å stå uten, sier Norges keeper Torbjørn Bergerud til VG.

Aftonbladet skrev tidligere i dag om sin EM-yndling Appelgren, keeperen med det lange lyse håret som til daglig spiller i tysk Bundesliga. Han forteller at han aldri bruker susp når han tar plass mellom stengene.

Kanskje ikke EMs viktigste opplysning, men likevel en smule oppsiktsvekkende. Årsaken til at 28-åringen lar beskyttelsen ligge igjen hjemme, er en hendelse for lenge siden:

– Jeg fikk et skudd som gjorde at den ene testikkelen kom i klem mellom kanten av suspen og huden. Det var som å få en giljotin på testikkelen. Det gjorde enda mer vondt enn når et skudd treffer deg når du står uten susp, sier keeperen til den svenske avisen.

Han slapp med skrekken.

– Jeg trodde nesten jeg skulle spy. Jeg ble helt hvit i ansiktet og måtte legge meg ned og bare puste.

Ikke verdt å oppleve

Det har ikke Appelgren tenkt å oppleve igjen – derfor lar han suspen ligge igjen hjemme. Det samme gjør tyskernes keeper Andreas Wolff.

– Men jeg har ikke hørt om mange som gjør det. Det hender jo at folk glemmer suspen, og gjør andre ting – legger inn en haug med vester for å beskytte litt, sier Bergerud.

Et skudd fra en herrehåndball-neve kan fint komme opp i hastigheter på 120-130 kilometer i timen. Da blir det fort litt bjelleklang om skuddene treffer skikkelig.

– Jeg har aldri glemt susp på seniornivå. Men jeg gjorde det på juniornivå. Jeg skulle kaste ball i Sætrehallen, og så kom det en jente som hoppet inn og skulle skyte. Jeg gikk ut i stjerne, og hun traff meg midt mellom beina. Det har jeg ikke tenkt å oppleve igjen, ler Bergerud.

Svenske Appelgren derimot, han har bestemt seg for å ta risken. Selv om det dunker inn noen baller i ny og ne der hvor det gjør aller mest vondt.

– Da stiller man seg jo spørsmålet: Hvorfor har jeg ikke susp? Men som oftest treffer ballen først på låret, deretter pungen. Det er ikke så farlig. Det gjør også vondt, men ikke så vondt som den gangen den kom i klem da jeg brukte susp.