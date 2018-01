VIL INN: Joakim Hykkerud legger ikke skjul på sin skuffelse. Her er han på trening sammen med strekkollega Henrik Jacobsen og Kent Robin Tønnesen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hykkerud om «vraking» i EM-åpningen: – Trengte kvelden for meg selv

Lillian Holden

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 13.01.18 17:43

HÅNDBALL 2018-01-13T16:43:24Z

POREC (VG) En skuffet Joakim Hykkerud (31) måtte følge Norges thrillerkamp mot Frankrike fra tribuneplass.

– Det har jeg ikke gjort på mange år. Jeg var en jojo-spiller før, som gikk mye ut og inn i starten av karrieren, men de siste årene har jeg vært med. Det er aldri moro å bli utelatt, sier Hykkerud til VG.

Foran EM-åpningen mot Frankrikes stjernegalleri fredag måtte landslagstrener Christian Berge slanke troppen fra 18 til 16 mann. Keeper Kristian Sæverås og Hykkerud ble de to som måtte stå over.

– Jeg fikk beskjed torsdag kveld, og da trengte jeg kvelden for meg selv. Jeg spilte ikke så mye i Golden League heller, men målet mitt var jo å være med. Jeg var både lei meg og litt sinna, forteller han.

Sett denne? Norges EM-utfordring: - Må vinne resten av kampene

Spesialrolle

Berges begrunnelse for å utelate Hykkerud fra den første kamptroppen var at Norge statistisk sett er lite produktive med kantoverganger mot Frankrike. Berge ville ikke ha kantovergangsspill, noe som dermed utspilte Hykkeruds rolle i landslaget.

– Jeg støtter den. Spillet passet bedre for andre spillere, helt klart. Men jeg ble skuffet. Om jeg ikke hadde blitt det, hadde jeg ikke hatt noe her å gjøre, slår Hykkerud fast.

Strekspilleren fikk en prat med Berge på kampdagen. Men kvelden før, etter at beskjeden kom om at han var utelatt, var det lagkompisene som var støtten.

– Jeg hadde en prat med Bjarte (Myrhol) etterpå, og Sander (Sagosen) ringte meg på Facetime på rommet. Jeg pleier jo å være blid og fornøyd, så når jeg først er lei meg, er det fint å ha gode gutter rundt meg, sier Hykkerud.

31-åringen kan bli hentet inn i troppen igjen til Norges neste EM-kamp, mot Hviterussland søndag kveld.

– Jeg føler jeg har mye å bidra med, og at jeg er i veldig god form etter desembermåneden, sier Hykkerud.

Vurderer veien videre

Avgjørelsen om hvem som står over neste kamp, er ennå ikke tatt.

– Vi sitter og diskuterer nå. Jeg må se litt mer Hviterussland før jeg klarer å bestemme meg, sier Christian Berge om situasjonen.

– Det ville vært j…. kjedelig hvis de ikke hadde blitt skuffet. Når jeg gir beskjed, gir jeg beskjed dagen før. Så får de kvelden på å ta det med ro. Så tar jeg en ny snakk med dem dagen etter. Så vi er tydelige på hvorfor vi har valgt som vi har gjort, så det ikke er noen spørsmål der.

– Vurderte du å ta med én mann mindre ned hit for å unngå den situasjonen?

– Nei. Det er unggutter som skal ha erfaring, det er nye roller og det handler om å bygge for fremtiden, sier Berge – som med sine 18 mann i Kroatia alltid må fjerne to av dem til kamptroppene. Men tredjekeeper Kristian Sæverås (21) er mest med for å lære og vil stort sett være den ene.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Suksess i hjemkomsten

Etter sju sesonger i tysk bundesliga vendte han hjem i fjor for å hjelpe Drammen til å vinne titler. Det lyktes han med - i romjulen kunne han feire cupgull. Samtidig kniver Drammen med blant annet ØIF Arendal og Elverum i serietoppen.

– Har du vært nervøs etter at du kom hjem til Norge for at det skulle bli vanskeligere å beholde landslagsplassen?

– Selvfølgelig tenker man på det, det er et helt annet nivå - men jeg har gjort en grovjobb med landslaget, Olympiatoppen og Drammen. Vi har hatt en god dialog helt fra dag én, forteller Hykkerud.

– De har lagt et opplegg for meg, jeg gjennomgår tester, vi er i dialog og jeg er med på samlinger med hjemlige spillere.

Hykkerud har blitt testet grundig etter hjemkomsten, i snitt én gang i måneden.

– Det er motiverende at man ikke blir glemt når man kommer hjem. Det legges til rette for at du skal kunne prestere, sier han.

Sett Sagosens vanvittige flyver?