Pausepraten som forvandlet Norge: - Vi fikk kjeft

Publisert: 18.01.18 19:45

HÅNDBALL 2018-01-18T18:45:11Z

ZAGREB (VG) (Serbia - Norge 27–32) Norge var lenge på skikkelig dypt vann mot Serbia, men våknet etter at treneren måtte heve røsten i pausen.

– Vi får kjeft. Men det er vi fullstendig klar over. Vi jobber ikke bra nok bakover, sier Christian O’ Sullivan til VG.

Norge skulle åpne mot antatt enklest motstand i mellomspillet i EM, men det ble dramatisk ganske lenge - til pause var stillingen 17–17.

Håndballgutta gikk i garderoben - og uansett hva som skjedde der, så fungerte det. Etter hvilen satt forsvaret mye bedre, redningene begynte å komme og Norge banket inn de scoringene som var nødvendig for å parkere Serbia.

– Det kom en oppkvikker fra Berge i pausen. Det er ikke ofte han hever stemmen sin, men vi måtte bli mer offensiv i forsvaret. Vi klarer det fra start av og da får vi kampen inn i vårt spor, sier Kristian Bjørnsen til VG.

– Jeg fikk litt høyere stemme, ja. Men jeg tror det var greit, sier Berge selv til VG.

Sander Sagosen er fornøyd med at gutta responderte på pausepraten til treneren.

– Vi viste klasse som går ut i 2. omgang og gjør det vi ble enige om. Det ble en artig kamp til slutt.

Mye rot

Første omgang ble nemlig alt annet enn artig. Etter åtte minutter var stillingen 7–7, og det var blitt scoret nesten to mål i minuttet på parketten i Zagreb. Det norske forsvaret var langt under pari, og greide ikke å demme opp for de serbiske angriperne.

Torbjørn Bergerud, som åpnet mellom de norske stengene, fikk lite hjelp fra rekken foran seg. Han greide ikke å plukke særlig mye av det som kom heller - Bergerud noterte seg for tre redninger på 17 skudd før han ble byttet ut med Espen Christensen.

Heller ikke han greide å være noen god skuddstopper, og i løpet av den første omgangen scoret Serbia 17 ganger på Norge. Da pausesignalet gikk i Zagreb Arena, var lagene like langt: 17–17.

– Jeg skal ikke legge all skyld på forsvaret, men mitt spill henger sammen med at spillet i forsvaret ikke er bra. Det gjør jobben til oss litt vanskeligere. Men vi lyktes med de siste 30. minuttene, fastslår Torbjørn Bergerud.

Oppvåkningen

Serbia åpnet den andre omgangen med å gå opp i ledelse. Men Bergerud, som fikk hvile på benken i slutten av første omgang, fikk hendene på et flere serbiske avslutninger. I tillegg hadde håndballgutta nok fart i beina til å løpe inn et par kjappe mål, dermed skaffet de seg en liten luke igjen.

Sagosen, som var en hærfører for Norge både framover og bakover på banen i første omgang, fikk hvile defensivt etter pausen. Espen Lie Hansen, som i gruppespillet ble isolert med magesyke, kom inn i det norske forsvaret - en oppgave han løste med glans.

Det gikk seks minutter før Serbia greide å score mål nummer to i andre omgang. Fire strake Bergerud-redninger skaffet Norge et lite pusterom, og plutselig var de foran med fire.

– Bergerud gjør en veldig fin andreomgang med en høy redningsprosent. Det var solid. Gutta fikk rettet opp mye i andre omgang og blir bedre i forsvarsarbeidet, mener VG-ekspert Frode Scheie i VGTVs håndballstudio.

Sagosen herjet med det serbiske forsvaret i andreomgang, og Kristian Bjørnsen - kåret til «man of the match» med sine åtte mål - fortsatte storspillet sitt ute på kanten. Åtte minutter før slutt banket han inn målet som sendte Norge foran med sju scoringer, og derfra og ut hadde håndballgutta kontroll.