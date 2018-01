NY SPONSOR: Nora Mørk blir en del av energidrikkprodusentens portefølje, som allerede består av blant andre Petter Northug. Foto: RED BULL

Bekrefter avtale med Nora Mørk: - Kan ikke promotere Red Bull som landslagsspiller

Publisert: 18.01.18 16:10

HÅNDBALL 2018-01-18T15:10:27Z

Nora Mørk har signert en avtale med Red Bull. Men hun kan bare promotere energidrikkprodusenten som Györ-spiller.

– Hun kan fint ha den avtalen som spiller i Györ. Men da er det som Györ-spiller og de rettighetene knyttet til det som Györ-spiller. Hun kan ikke promotere Red Bull som landslagsspiller.

Det opplyser håndballforbundet til TV 2 etter at kanalen fikk bekreftet at Nora Mørk har signert en avtale med Red Bull.

Bekreftelsen kommer midt i en tid der Mørk er sterkt kritisk til håndballforbundets håndtering av de stjålne, private bildene av henne , men avtalen er ikke helt ny.

Mørk har ved flere anledninger allerede reklamert for energidrikkprodusenten på sin Instagram-konto, men Red Bull ønsker overfor TV 2 ikke å svare på når avtalen ble inngått, ei heller hva den innebærer eller hvor langt den strekker seg.

Håndballspilleren blir uansett en del av energidrikkprodusentens portefølje, som allerede består av norske profiler som Henrik Kristoffersen, Aksel Lund Svindal og Petter Northug.

– Nora Mørk er en talentfull håndballutøver med bein i nesa, og har en personlighet som vi anser som en god match til merkevaren Red Bull. Vi ønsker å gi Nora vinger på karriereveien, og detaljene rundt samarbeidet er et privat anliggende mellom oss og utøveren, opplyser Red Bull til TV 2.

Utøveren kan altså bare reklamere for energidrikkprodusenten som spiller for Györ, og på spørsmål om det har vært litt utfordringen rundt avtalen, sier håndballforbundet til kanalen at avtalen i all hovedsak har vært uproblematisk.

Forbundet sier imidlertid at det var én situasjon med en bilde lagt ut på instastory, men at det ble ryddet opp i. De er også klare på at håndballforbundet ikke har noen avtale med Red Bull i Norge, og at Mørk ikke kan promotere energidrikkprodusenten som landslagsspiller.

– Norges Håndballforbund tegner avtaler ut i fra det verdigrunnlag og den profilen vi ønsker å ha, og som reflekterer utøvermassen vår. To tredjedeler av den er 17 år og yngre. Så vi vil ikke tegne noen avtale med Red Bull som partner i Norge, sier forbundet til TV 2.

Så spørs det om det i det hele tatt blir en problemstilling. Nora Mørk er så skuffet over ledelsen i Norges Håndballforbund at hun vurderer å gi seg på landslaget .