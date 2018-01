Medaljedrømmen brast for Norge: – Det er utrolig surt

Publisert: 24.01.18 19:50

HÅNDBALL 2018-01-24T18:50:45Z

ZAGREB (VG) (Sverige - Norge 25–28) Norge måtte vinne naboduellen mot Sverige med mer enn fem mål for å nå drømmen om en semifinale. Det greide de ikke, og EM-eventyret er dermed over.

– Det er skuffende. Vi hadde mål om å spille semifinale. Gutta skal ha all mulig ære for å bite fra seg. De kjemper med nebb og klør, sier Christian Berge, landslagssjef, til VG.

Oppgaven var tøff på forhånd for håndballgutta , men en strålende Torbjørn Bergerud i Norges mål sørget for at en semifinalebillett for alvor var innen rekkevidde.

– Det svinger i 60 minutter, men jeg føler ikke vi klarer å rykke nok fra. Det er selvsagt skuffende. Det verste er å vinne en kamp, men samtidig være skuffet, sier Kristian Bjørnsen til VG.

To minutter før slutt ledet Norge med to mål. De trengte tre til, men tiden ble for knapp. Norge må nå håpe på muligheten om å spille om femteplassen.

– Åh! Jeg er vanvittig motivert om vi får spille den. Jo flere landskamper, jo bedre, sier Berge.

– Det er utrolig surt. Vi vinner mot et godt Sverige-lag, men vi er skuffet. Vi hadde troen hele veien, sier Kent Robin Tønnesen til VG.

– Veldig surt

Da sluttsignalet gikk hadde Norge riktignok gjort jobben og slått Sverige, men ikke med stor nok margin.

– Vi må treffe med alt for å slå Sverige med fem mål. Vi har momenter hvor vi kan legge skikkelig press på dem, men de sjansene måtte vi tatt, sier kaptein Bjarte Myhrol til VG.

Det ble spådd at det ville bli meget, meget tøft mot et temposterkt svensk lag i flytsonen. Men da kampen ble fløytet i gang, gikk det rimelig rolig for seg på parketten. Sverige tok seg god tid i hvert angrep, og lot sekundene gå - tydelig innstilt på å dra ned tempoet det de kunne.

– Det er veldig surt. Vi gikk ganske tydelig ut å sa at det var medalje vi ønsket. Det er små detaljer som gjør forskjell på en semifinale eller ende som nummer fem til åtte, sier Christian O’ Sullivan til VG.

Tung avslutning på første omgang

Norge fikk en god start, med et forsvarsspill som satt bra, Sander Sagosen, Bjarte Myrhol og Christian O’Sullivan fant raskt veien til nettmaskene.

Og bakerstemann, Torbjørn Bergerud, hadde tydelig funnet flyten. 23-åringen tok på seg omtrent alle skyld etter kampen mot Kroatia tidligere i mellomspillet, og har slitt med å heve den lave redningsprosenten. Men i dag var han der han skulle være.

– I dag var det stabilt og godt sammen med et aggresivt og bra forsvar. Det er selvfølgelig surt at det ikke blir semifinale, sier Bergerud.

Norge og Sverige fulgte hverandre som skygger utover i omgangen, etter 20 minutter ledet Norge med ett mål. Håndballgutta hadde sjansen til å gå til pause med tre måls ledelse - i stedet ble det angrepsfeil, og et lettvint svensk mål i mot, noe som fikk trener Berge til å brøle av sinne nede på sidelinjen.

– Vi bommer på avtalen og kommer ikke til avslutning. Da scorer Sverige, men det er overhode ikke der det glipper, sier Berge.

– Vi spiller det systemet vi får beskjed om. Jeg husker bare at vi brenner og at de scorer et pissmål. Det er psykisk hardt å ta med seg inn i garderoben, sier Myhrol.

Lagene gikk i garderoben på 12–11-ledelse til Norge. Til slutt endte det altså 28–25.