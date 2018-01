STORSEIER: Jim Gottfridsson har kommet seg forbi hviterusseren Dzianis Rutenka og skyter. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Norges EM-håp lever: Sverige med storseier

Publisert: 22.01.18 21:57

(Sverige-Hviterussland 29–20) Den gode nyheten er at Norge fortsatt kan gå videre i EM. Den dårlige er at Sverige viste styrke mandag kveld og knuste Hviterussland 29–20.

Norge er avhengig av at disse tre faktorene blir oppfylt, om det skal bli avansement i EM:

1. Sverige slår Hviterussland.

2. Norge slår Sverige med minst fem mål onsdag.

3. Regjerende verdensmester Frankrike slår Kroatia onsdag.

Det første punktet ble altså oppfylt mandag kveld, så da er det «bare» de to andre som skal gå inn.

– Jeg ser et svensk lag som Norge absolutt kan måle seg med, sa kommentator Frode Scheie på Viasat-sendingen.

– Målvaktsduellen blir viktig, fortsatte Scheie.

– For å slå Sverige med fem mål, må forsvarsspillet sitte, sa Joachim Boldsen på Viasat-sendingen.

– Og så er det keeperspill og kontringer. Husk at Hviterussland ikke har noen Sagosen eller Tønnesen, det er et helt annet nivå på Norge.

28–32-tapet for Kroatia lørdag kveld gjør at veien til semifinalene er blitt tøffere for Christian Berges menn.

Målvakten Andreas Palicka viste at EM-formen er der, og at han kan bli en tøff oppgave for de norske skytterne onsdag.

– Det er fortjent. Du har vært outstanding, sa tidligere keeper Scheie på direkten da Palicka ble kåret til banens bestemann.

Men kanskje blir det Mikael Appelgren som står mot Norge.

Sverige ledet 16–11 ved pause, hadde en dårlig periode i åpningen på 2. omgang og ledet bare 16–14, men deretter var det ingen tvil. Ikke minst viste svenskene bra forsvarsspill.

– Norge har et utrolig bra lag, med et utrolig kontringsspill som vi må stoppe, sa svenskenes Simon Jeppson til Viasat etterpå.

Hvis de tre kravene slår inn, ender Sverige, Norge og Kroatia alle på seks poeng, samtidig som lagene har slått hverandre.

Derfor vil avgjørelsen falle på innbyrdes målforskjell mellom disse tre lagene. Sverige slo Kroatia 35–31, og har +4 i målforskjell. Kroatia har 0 i målforskjell, mens Norge har −4 etter tapet mot Kroatia. Norge er nødt til å vinne med fem mål for å avansere. Firemålsseier vil bety at Sverige ligger foran på antall scorede mål.

Men dette er altså avhengig av at punkt 2 og 3 også går inn. Punkt 1 gikk i boks mandag kveld.