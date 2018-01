100-prosent-Gullerud etter sin beste landskamp: – De tenkte vel at jeg bommer

Publisert: 15.01.18 16:14

POREC (VG) (Norge – Hviterussland 33-28) Kanskje så hviterusserne at Magnus Gullerud (26) bommet på alt i Golden League-kampen mot Frankrike før EM. Søndag var han råsterk i forsvar og «Mr. hundre prosent» i angrep.

Selv synes Gullerud nesten at han kom for lett til det av Hviterusslands offensive forsvar i sin landskamp nummer 91 – kanskje hans beste noensinne. For Norges hjerte og hjerne Sander Sagosen (22) droppet innspill etter innspill mot duoen Gullerud/ Bjarte Myrhol på strek.

Fasit: 11 scoringer av 33, altså tredjedelen, fra linjen – fordelt på seks fra Gullerud (på seks avslutninger) og fem fra lagkaptein Myrhol.

Overrasket

– Jeg blir overrasket over at de slapp meg så lett. Det er ikke jeg vant til. Men jeg bommet jo på fire av fire mot Frankrike før EM. Så de tenkte vel at jeg bommer litt mer enn jeg gjorde, påpeker Gullerud til VG.

– Det var kanskje den kampen de brukte for å analysere Norge?

– Helt sikkert, gliser 26-åringen fra Skarnes.

Gullerud er en av fire linjespillere i troppen til landslagstrener Christian Berge, som bruker både Gullerud og Myrhol i overtallssituasjonene.

Egentlig var planen å forsterke med muskelmannen Henrik Jakobsen også i sluttminuttene, men da Norge dro ifra og sikret femmålsseier, slo Berge fra seg den tanken i sin 70. kamp som norsk trener.

– Luksusproblem

– Vi har et luksusproblem i Norge, for vi har så mange gode strekspillere. Henrik Jakobsen sitter på benken i dag, Joakim Hykkerud er ikke med én gang. De hadde vært med på så mange andre landslag, for de er så gode spillere. Men vi har verdens beste strekspiller i Bjarte (Myrhol), og når Magnus spiller masse i Minden nå så er det rett og slett vanskelig å ta plass på streken, påpeker Magdeburg-spiller Christian O’Sullivan, som deler profftilværelse i tysk Bundesliga med Gullerud (Minden).

Søndag plaget Gullerud Hviterussland så mye at de rev i filler drakten hans!

– Det er deilig å se ham sprudle på den måten. Han er steinsikker i skuddet sitt, og spiller som alltid bra bakover. Han har et bra fotarbeid og han har armene med så han får stjålet noen baller. Han gjør en kjempe, kjempejobb, sier Bjarte Myrhol.

– Kanskje det beste jeg har sett i angrep av Gullerud, sier TV 3-ekspert Kristian Kjelling til VG.

Christian Berge hadde følgende forklaring på hvorfor den første seieren i EM kom:

– Vi vinner på ekstremferdigheter fra våre spillere , ikke på samhandling. Duellspill, at vi finter dem ut og løper dem av. Som Tønnessen (Kent Robin), Sander går av spillere, Bjarte er flink og Gøran Johannessen drar på skudd og finter. Og Gullerud er god. Ikke bare i forsvar, men i angrep. Det er offervilje, sier Berge om spilleren han har trent i mange år.

