SUPER-SANDER: Sander Sagosen må levere en toppkamp om det skal bli seier over Frankrike. Her er Sagosen på vei gjennom den franske jernforsvaret representert ved Ludovic Fabgregas, Valentin Porte og Luka Karabatic. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Håndballguttas vei til medalje: Kunne ikke vært tøffere

Publisert: 12.01.18 16:34

HÅNDBALL 2018-01-12T15:34:07Z

ANALYSE: De må enten slå ut verdensmester Frankrike eller vertsnasjonen Kroatia. Håndballguttas mulighet for EM-semifinale er godt under 50 prosent.

VG er selvsagt ikke negative foran åpningen mot Frankrike i Porec fredag kveld. Vi er realistiske. Det er ikke til å komme fra at Frankrike er favoritt 60–40 mot Norge. I mellomspillet skal Sander Sagosen & co. håndtere et Kroatia som både tørster etter suksess på hjemmebane og etter revansje mot Norge. Semifinaletapet i VM svir fortsatt .

Norge vil uansett ikke være favoritt mot Balkans beste landslag på deres hjemmebane i Zagreb. På forhånd står også den kampen 60–40 - i favør Kroatia.

Forrige gang kroatene arrangerte mesterskap gikk VM-finalen nettopp mellom vertsnasjonen og Frankrike (fransk gull). Mange tror det kan skje igjen. Det er opp til Norge å ødelegge drømmefinalen allerede i hovedrunden. Det er en ualminnelig voksen oppgave.

Men ikke klin umulig.

Norge slo jo både regjerende mester Frankrike og vertnasjonen Polen på vei mot EM-semifinalen for to år siden og har vært i semifinale i sine to siste mesterskap. Christian Berge og hans lag vet nøyaktig hva som kreves.

Fakta Norges EM-vei Gruppespill der tre lag går videre: Frankrike (12.1), Hviterussland (14.1) og Østerrike (16.1). Kampene spilles i Porec. Hovedrunde mot tre av Kroatia, Sverige, Serbia og Island. Kampene spilles i Zagreb (18.1, 20.1 og 22.1). Semifinalene spilles i Zagreb (26.1). Finale og bronsefinale i Zagreb (28.1).

Det siste året er Frankrike slått i en av fire tellende kamper. I VM ble det tap både i gruppespillet og i finalen. I EM-kvaliken ble det seier hjemme i Oslo Spektrum etter at Sagosen hadde blåst inn 13 mål , men noen dager etter slo Frankrike tilbake med en klar seier. I forrige uke var det norske stjerneskuddet på sidelinjen da Nikola Karabatic og resten av de franske folkeheltene vant 32–27 på hjemmebane.

Omtrent der ligger forskjellen om Frankrike får styre tempoet ned og mase ut det norske laget. Ved hjelp av bedre fysikk og intensitet i både forsvars- og angrepsspillet. Verdensmesteren maler i stykker alle om de får sjansen. Det skjedde med Norge i VM-finalen.

Håndballguttas mulighet er et voldsomt tempo, en klassekamp av Sagosen, og at keeper Torbjørn Bergerud overgår Frankrikes Vincente Gerrard. Det gjorde han ikke i forrige uke. Men det er slik Frankrike kan knekkes.

Åpningskampen er veldig, veldig viktig. Men drømmen om gull slukkes jo ikke med tap. Naturligvis må både Hviterussland (søndag) og Østerrike (tirsdag) slås. Ikke enkelt, men dette skal Norge ha kontroll på.

I mellomspillet drar de med seg poengene mot de to nasjonene de går videre sammen med. Så venter Kroatia, Sverige og etter alt å dømme vinneren av Serbia-Island. Svenskene vil aldri bli lett match for Norge. De viste nivå ved å slå Ungarn i generalprøven.

Men den største utfordringen heter Kroatia.

Pluss Frankrike.

Frankrike-Norge, kl. 20.30 (TV 3).