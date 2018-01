Derfor lo Bergerud av bestemannskåring: – Jeg gjør mye rart

Lillian Holden

Bjørn S. Delebekk (foto)

Publisert: 15.01.18 06:35

POREC (VG) (Norge – Hviterussland 33-28) Torbjørn Bergerud (23) ble kåret til banens beste spiller. Det lo han bare av.

– Dette var rotete teknisk fra min side. Jeg gjør mye rart, rett og slett, sa en høyst selvkritisk Bergerud til VG etter kampslutt.

Da sluttsignalet var gått i Kroatia og Norge hadde slått Hviterussland med seks mål, hadde en jury kåret banens beste spiller. Mannen som ble ropt opp, var Torbjørn Bergerud.

– Jeg finner ikke rytmen i spillet mitt. Det er både frustrerende og irriterende. Men det sitter bare i hodet, kroppen føles bra, sier han.

Lagkompisene dro på smilebåndet i pressesonen da de hørte at Bergerud ikke var fornøyd med dagens innsats.

– Da er vi godt vant! Nei, jeg har sett ham spille bedre, men han spiller safe og trygt, og tar det han skal ta, sier Sander Sagosen.

– Når han ikke er fornøyd med seg selv, da er det muligheter, gliser Bjarte Myrhol.

Feilene som gnager

Bergerud leverte en kamp under middels mot Frankrike for noen dager siden. I dag fikk han armer og bein på langt mer: Ifølge VGs beregninger tok han 15 av 43 skudd, og endte med en redningsprosent på 34,9. Mot Frankrike ble det 21,9.

– Det er mye bedre enn mot Frankrike, jeg har flere redninger, og det er framgang.

– Gir det deg bedre selvtillit?

– Litt, men jeg har en tendens til å henge meg opp i ting som burde vært bedre. Det er en uting som har hengt ved meg en god periode nå - jeg kan gnage over ting veldig lenge, sier han.

Det er den tekniske utførelsen av keeperarbeidet som Bergerud er misfornøyd med.

– Jeg gjør flere redninger i dag, men det er ikke trygge redninger. Det er mye armer og mye bein som flyr rundt. Det er ikke kontant nok, sier 23-åringen, som innrømmer at han er perfeksjonist på mange områder.

Keepertrener Steinar Ege omtaler elevens prestasjoner mot Hviterussland som «varierende».

– Det er noen tekniske ting som vi ikke skal se fra en keeper. Så er det noen tekniske ting som er helt brilliante. Det blir rimelig solid til slutt, sier han til VG.

Bergerud forteller at planen etter Hviterussland-kampen er enkel: Først en prat med hele keeperteamet før leggetid - og 23-åringen sier til VG at Ege pleier å være hard og ærlig i tilbakemeldingene. Deretter kommer Bergerud til å la kampen gnage litt over natta - for så å bli ferdig med den til lunsjtider i morgen.

Så handler det om å justere hodet dit han vil ha det.

– Jeg må finne ut av hva jeg gjør galt, og så forvente litt på treningen. Terpe inn bevegelser selv om jeg har gjort de øvelsene 1000 ganger før. Da gjør jeg det kanskje i kamp også, sier han.

Må knekke koden

For Bergerud har vært god i treningshallen.

– Jeg står jo ikke slik som dette på trening. Der er det ikke slik at jeg kaster meg rundt og er bajas i målet. Der står jeg rolig, jeg står og venter, og utfallene er bedre. Jeg må bare få det til i kamp.

Kaptein Bjarte Myrhol forteller at han sa følgende til Bergerud før søndagens kamp mot Hviterussland:

– Keeperne skal føle seg helt trygge på at vi i forsvaret stoler veldig på dem. De har spilt 20 gode kamper på rad, så det er ingen grunn til å grave seg ned selv om det kom én dårlig omgang mot Frankrike.