SKJEBNEKVELD: I kveld blir det avgjort om Christian Berges Norge får være med og spille om medaljer i EM eller ikke.

Drama i Norges EM-gruppe: Kan bli avgjort på loddtrekning

Lillian Holden

Silje Ensrud

Publisert: 24.01.18 15:39

HÅNDBALL 2018-01-24T14:39:38Z

ZAGREB (VG) Norge må slå Sverige med fem mål i kveld for å sikre plass i EM-semifinalen. Men for Sverige og Kroatia kan kveldens kamper bli enda mer dramatisk.

Hør bare her:

Dersom kampen mellom Norge og Sverige ender 32–28, og den påfølgende kampen mellom Kroatia og Frankrike ender med fransk seier 23–19, så kan den ene semifinaleplassen ifølge Aftonbladet ende med å måtte avgjøres med loddtrekning.

Årsaken er at Norge da uansett vil ryke, fordi de ikke slår Sverige med nok mål. Dermed blir det enten Kroatia eller Sverige som blir med Frankrike inn i finalehelgen – de vil da stå likt på poeng, likt på innbyrdes oppgjør – og faktisk også likt på målstatistikken.

Hvordan skal man da avgjøre hvem som går videre? Jo, man trekker lodd.

– Spesielt. Jeg kan ikke, etter mine 30 år med mesterskap, huske at det har skjedd før, sier TV 3-ekspert Frode Scheie til VG.

– Det som gjør det besynderlig er at begge resultatene som er skissert er realistiske. Norge kan vinne med fire og score over 30 mål, og Frankrike kan stenge bakover og vinne med fire over Kroatia.

Ifølge dansk TV 2 kan loddtrekning bli avgjørende også hvis Sverige slår Norge 30–28 i kveld, samtidig som Kroatia slår Frankrike 21–19.

– Her har lagene svettet, kjempet og slitt i to uker og i syv kamper for å nå en medaljedrøm, så kan det ryke kun basert på flaks og uflaks, sier Scheie.

Sett Tønnesens reaksjon på sin egen tabbe ...?

Norges jobb

Puh. En høydramatisk EM-kveld er i vente – og for Norges del er det egentlig bare en ting som gjelder:

Dersom håndballgutta skal spille om medaljer denne helgen, må de slå svenskene med minimum fem mål i kveld. I tillegg må Frankrike slå Kroatia.

– Vi skal ha ganske mange marginer med oss for å klare dette, sier Gøran Johannessen til VG.

I går hadde håndballgutta sin tredje dag på rad med spillefri, men i kveld er det igjen alvor. Klokken 18.15 står slaget mellom Norge og Sverige.

– Vi har en gyllen mulighet, men det skal klaffe litt. Det har ikke klaffet i både forsvars- og angrepsspillet hittil i EM, men jeg håper det skjer mot Sverige, sier Bjarte Myrhol.

Det svenske laget har vært råsterkt gjennom mesterskapet, og har mange likheter med Norge: Et lag som samhandler godt og som spiller med mye tempo.

– De virker ekstremt sterke, og vi må spille på vårt absolutte toppnivå dersom vi skal greie å slå dem med fem mål, sier Johannessen.

Avhengig av Frankrike

Dersom Norge greier sin egen oppgave, må de likevel vente i spenning for å se om de får semifinaleplass. Klokken 20.30 skal Kroatia og Frankrike møtes i en forrykende gigantkamp, og franskmennene har alt i sine egne hender.

De er allerede semifinaleklare, og kan nærmest «velge» hvem de vil ha med seg inn i sluttspillet: Taper de mot Kroatia, er det kroatene som får semifinaleplass og som kan bli franskmennenes finalemotstander til slutt.

Vinner derimot Frankrike, blir det enten Norge eller Sverige som blir med inn i finalehelgen.

– Jeg tror ikke Frankrike vil ha med Kroatia videre. Hvis de møter Kroatia i en finale på hjemmebane med 15.000 gærne kroater på tribunen, kan det bli tøft. Det vil de nok unngå, sier Espen Lie Hansen.

– Er det kjipt at Norge er avhengig av andre for å komme til en semi?

– Vi har satt oss selv i denne posisjonen, så vi har bare oss selv å takke.