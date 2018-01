HÅPER PÅ MER JUBEL: Vinner Norge mot Kroatia i kveld, er en EM-semifinale godt innenfor rekkevidde. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Hentet inn svenske-tips før EM-møtet med Kroatia: – Det blir ei heksegryte

Publisert: 20.01.18 17:30

HÅNDBALL 2018-01-20T16:30:15Z

ZAGREB (VG) Håndballgutta er forberedt på et ekstremt kok når de møter vertsnasjonen til en høydramatisk EM-duell i kveld.

– Det blir ei heksegryte. Men vi har tro på at vi kan ryste dem og vinne. Det må vi egentlig gjøre, også, sier Kristian Bjørnsen til VG.

Skal Norges drøm om en EM-semi leve videre, har de sannsynligvis ikke noe annet valg enn å ta med seg alle poengene mot Kroatia i kveld. Det blir ingen enkel oppgave – ikke bare er det kroatiske laget stjernespekket, de har også en gedigen hjemmebanefordel.

Arena Zagreb tar 16.500 tilskuere, og det blir naturligvis aldeles fullsatt til kveldens kamp.

– Jeg gleder meg skikkelig. Å spille foran en fullsatt arena gir oss mye ekstra. Det blir en utrolig opplevelse, sier Magnus Gullerud til VG bare noen timer før det braker løs i den kroatiske hovedstaden.

– Vi har ikke så mye press på skuldrene våre. Kroatia må virkelig ut og prestere i dag. Vi har alt å vinne, sier han.

Mangler stjernen

Det kroatiske laget mistet sin aller største stjerne, Domagoj Duvnjak, allerede under EMs åpningskamp. Siden den gang har det blitt lagt et solid lokk på skadeomfanget hans, og det har blitt spekulert høyt i at han ville bli klar igjen til kampen mot Norge.

– Kroatia har virket nervøse og stressede i mange situasjoner. De sliter med å ha mistet Duvnjak, og det er en stor spiller for dem. Det har nok påvirket litt, sier Gullerud.

Kroatia fikk trøbbel i første mellomspillskamp mot Hviterussland. De hadde problemer med å demme opp for motstandernes kvikke bein, og rotet det nesten vekk på tampen av kampen.

Tidligere i EM tapte de for 35–31 for Sverige, noe som sørget for at svenskene gikk inn i hovedrunden med full poengpott. Nettopp svenskeskrellen har håndballgutta dratt nytte av:

– Jeg kjenner mange som spiller for Sverige, og har spurt hva de mener er nøkkelen. Det er å stå bra bakover, og å løpe. De fikk en del enkle mål på det, sier Christian O’ Sullivan til VG.

– Så dere har hentet inn svensketips?

– Jeg har spilt med en del av dem før, og både sammen med og mot dem i Bundesliga. De er ganske hyggelig, faktisk, smiler O’Sullivan.

Kan bli norsk-svensk duell

Sverige skal på sin side møte gullfavoritt Frankrike i kveld. Norge og Sverige møtes i tredje og siste mellomspillkamp – et oppgjør som kan bli en ren vinn-eller-forsvinn-kamp med tanke på en semifinale.

– Det er jo det vi håper på, at den kampen skal ha noe å si, sier O’Sullivan.

PS! Kveldens kamp mellom Norge og Kroatia har avkast klokken 20.30. Du kan se den på TV 3, eller følge den LIVE her hos VG.