EM-STOPP: Albin Lagergren og de øvrige svenske spillerne tapte sin andre gruppespillskamp i EM etter et tøft møte med de franske verdensstjernene. Foto: Darko Bandic / TT / NTB Scanpix

Sverige stoppet av levende fransk keeper-vegg

Publisert: 20.01.18 19:54

HÅNDBALL 2018-01-20T18:54:08Z

ZAGREB (VG) (Sverige - Frankrike 17–23) Svenskene måtte gi tapt overfor Frankrikes stjernegalleri. Dermed kan det bli en real drømmeduell mellom Norge og Sverige om tre dager.

Fasiten er nemlig som følger: Dersom Norge slår Kroatia i kveld, er det nemlig vinneren av Norge - Sverige som ender opp i EM-semifinale kommende helg.

Sverige har hatt et forrykende mesterskap, og skapte lenge trøbbel for Frankrike - men til syvende og sist var det de regjerende verdensmesterne som greide å stå løpet ut.

Godt hjulpet av den levende veggen av en keeper bakerst i banen: Vincent Gerard.

Bom stopp

Etter at Sverige fikk det første målet mot franskmennene, bestemte keeper Gerard seg for å bure igjen. Målvakten, som har tatt over etter veteranen Thierry Omeyer, sto som en vegg gjennom hele den første omgangen, og det tok faktisk over ti minutter før Sverige greide å score sitt andre mål for kvelden.

I motsatt mål sto også Mikael Appelgren en meget godkjent omgang, og plukket mye - men de første 30 minuttene mellom Frankrike og Sverige ble likevel relativt målfattige.

Appelgrens redningsprosent før pause var på solide 36 - men selv dét bleknet mot elleville Gerard - han stoppet ikke mindre enn 13 av 20 skudd - 65 prosent.

Da er det ikke lett å være svensk skytter.

Likevel holdt söta bror godt følge, og til pause var stillingen 10–8 i favør Frankrike.

Rykket fra

Ti minutter ut i andre omgang var det «hur jevnt som helst» - 12–12. Gerard fortsatte å skape trøbbel for Sverige, men også Appelgren plukket såvel 100 prosent-sjanser som skudd. Likevel var det franskmennene som var tre mål foran da det gjensto ti minutter av kampen.

Derfra og ut kontrollerte de det hele. Kampen utviklet seg til å bli alt annet enn vakker, med mye feil, dårlige skudd og lavt tempo - ingen fest å se på, men det fungerte for franskmennene.

Sveriges suksessoppskrift da de slo vertsnasjonen Kroatia i gruppespillet, var å løpe dem i senk. Det var de ikke i nærheten av å greie mot Frankrike - de regjerende verdensmesterne greide å få kampen ned i sitt eget, heller lave, tempo.

Til slutt hadde Frankrike parkert Sverige med seks mål, og vant 17–23. Keeper Gerards redningsprosent: 53. Det er ganske bunnsolid.