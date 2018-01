STJERNE: Espen Lie Hansen, her intervjuet under EM, spiller til daglig for HC Midtjylland. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Omdiskutert EM-oppsett: – Det er et bingo-opplegg

Publisert: 25.01.18 19:05

ZAGREB (VG) Norge røk ut av EM på målforskjell, og måtte se svenskene gå til semifinale til tross for at de hadde færre seire enn Norge.

– Bingo-opplegg. Man har ikke sjans til å henge med, sier Espen Lie Hansen om EM-oppsettet.

Norge var kun to mål unna å gå til en semifinale – i stedet endte de uten engang å få spille plasseringskamp. Håndballgutta gikk på kun to tap i mesterskapet (Frankrike og Kroatia) mens Sverige røk på tre (Island, Frankrike og Norge). Likevel gikk svenskene til semi i går.

«Fortjener Blågult denne semifinaleplassen? Det kan kanskje diskuteres etter innsatsen mot Norge. Men matematikken, tabellen og virkeligheten sier det, og da er det slik», skriver Aftonbladets kommentator i dag.

Norge kunne selvsagt sørget for å avgjøre semifinaleplassen tidligere i mesterskapet – marginene var små for å få det til. Likevel er det mange som er oppgitt over EM-oppsettet, som stort sett alltid ender med at nasjonene må fram med kalkulatoren:

Poeng fra gruppespill tas med inn i en hovedrunde, hvor man ved poenglikhet går over til å se på innbyrdes oppgjør og målforskjell for å skille lagene. I siste kamprunde onsdag kunne faktisk semifinalebilletten endt opp med å bli delt ut med loddtrekning.

– Det er mye kål. Det går mye på hvor mye mål en nasjon slår en annen med og så videre. Det kunne til og med endt med å bli trukket lodd. Er dette Petter Wessel-cup? Kanskje de burde gjøre om på opplegget. Slik det er nå, er det mye kaos, sier Lie Hansen. Petter Wessel-cup er for øvrig en norsk cup for barn fra 11–18 år.

– Mer rettferdig

Landslagstrener Christian Berge er enig.

– Det er mye greier å forholde seg til: Det er mellomspill, målforskjell og innbyrdes. Det er kanskje mer rettferdig at de går tilbake til slik det er i VM. Jeg tror det er bedre, sier han til VG.

I VM ble formatet endret for noen år siden. Tidligere ble verdensmesterskapet avholdt på samme måte som EM, med mellomspill – nå går nasjonene direkte fra gruppespill og inn i utslagsrunder.

Åttedelsfinale, kvartfinale, semifinale og til slutt finale. Cupspill allerede etter de innledende kampene.

I EM er det ingen planer om å endre formatet. Når mesterskapet skal arrangeres om to år, i 2020, øker antall nasjoner fra 16 til 24 lag. Det blir seks grupper i stedet for fire – men mellomspillet beholdes.

– Enklere å forholde seg til

Det er det mange som kunne tenke seg en endring på, og heller spille EM i et VM-format.

– Jeg tror det er mange som vil ha det slik. Vi er nok ikke de eneste, sier Christian Berge.

Christian O’Sullivan, en av Norges beste spillere under mesterskapet i Kroatia, er delt i sin mening.

– Jeg synes det er ok. Ikke tenkt så mye på det. Synes også VM-modellen er fin med utslagsrunder. I EM får du at lag blir litt lenger, at du får flere kamper, men det får noen andre styre, sier han til VG.

Keeper Torbjørn Bergerud, som spilte en kanonkamp mot Sverige onsdag, kunne derimot godt tenkt seg å spille med utslagsrunder tidlig i mesterskapet.

– Det er enklere å forholde seg til et vanlig sluttspill, hvor det er vinn-eller-forsvinn. Det er min favoritt. Vinner man, er man videre. Taper man, er man ferdig. Det er enklere, sier han.