Bredal Oftedals EM-kjæreste: - Veldig glad for at hun lot meg være kjæresten hennes

Publisert: 24.01.18 07:45

HÅNDBALL 2018-01-24T06:45:46Z

SVETI MARTIN (VG) I helgen skulle Stine Bredal Oftedal (26) få et sjeldent helgebesøk hos kjæresten Rune Dahmke (24) i Kiel. Så ble han tatt ut til EM for Tyskland.

– Jeg måtte kaste henne ut, ler Tysklands «virvelving», som hadde plukket opp sin norske håndballkjæreste hjemme i Kiel dagen før. Men lørdag ringte forbundsledelsen og ba ham slutte seg til den tyske EM-troppen i Kroatia.

– Det ble litt snålt, men hun var veldig glad på mine vegne, forsikrer Dahmke. Han smiler og svarer gladelig på alle spørsmål om romansen med kapteinen til Norges kvinnelandslag, selv om Tysklands pressesjef, ikke helt ulik sjakkpappa Henrik Carlsen, lytter nysgjerrig.

VG møter ham på Tysklands spillerhotell helt nord i Kroatia, utenfor EM-byen Varazdin. Herfra er det kort vei til grensene både til Slovenia og Ungarn (der Bredal Oftedal spiller i Györ) og det er liten tvil om at vi befinner oss på landsbygda:

Rett borti svingen her passerte frittgående høns de smale asfaltveiene, det er få hus og store jorder, en kvinne med skaut, hunder uten bånd og lite trafikk. Og en haug EM-stjerner. Både Spania og Slovenia og Tyskland bor på spa-hotellet, som tilbyr egen håndballhall og en pub rett over veien, der musikkanlegget går på høyere volum enn gjestene.

Supermann-redning

Men Rune Dahmke ser ut til å trives godt. Han gikk rett inn på det tyske laget i kampen mot Danmark og vartet opp med en spektakulær «keeperredning» på et dansk langskudd mot åpent mål. Vingen kastet seg så lang han var inn i eget straffefelt og fikk avverget scoring, men ikke at Tyskland tapte med ett og er i nesten samme situasjon som det norske herrelandslaget før siste gruppespillkamp:

Den må vinnes. Men Tyskland slipper å vinne med fem mot Spania – som Norge må gjøre mot Sverige for å ha håp om semifinale.

– Norge var veldig gode mot Frankrike. De var uheldige der. Hadde de vunnet den, hadde de definitivt spilt semifinalen. Det er tøft, det kan være ett mål som er forskjellen på å gå til semifinale og å måtte reise hjem, beskriver Dahmke, som har flere grunner til å følge litt ekstra med på Norge.

For når søstrene Bredal Oftedal har med kjærestene hjem til Nittedal utenfor Oslo, er det ikke rent lite håndballtalent som samles rundt bordet.

Lillesøster Hanna spiller i Issy Paris og deler både yrke og leilighet med PSG-kjæresten Sander Sagosen (22), mens storesøster Stine altså er norsk landslagskaptein og har fem internasjonale mesterskapstriumfer. I sommer ble det kjent at hun var kjæresten med Kiel-spiller Dahmke, som ble europamester med Tyskland i 2016 – blant annet etter å ha scoret tre mål i dramasemifinalen mot Sagosen og Norge.

Rett før jul var kvartetten samlet og Dahmke besøkte «svigerfamilien» i Norge for første gang.

– Jeg følte meg som en ape i et bur som alle skulle se på. Men det er var lettvint og hyggelig. Nordmenn er veldig hyggelige, sier Dahmke.

– Hvordan vil du beskrive Stine?

– Hun er den beste personen jeg har møtt. Fantatisk håndballspiller også, men personligheten hennes er best. Jeg er veldig glad for at hun lot meg være kjæresten hennes. Jeg kunne ikke vært gladere, erklærer 24-åringen.

Det første møtet

Han stilte selv i «10 Stine»-drakt på tribunen i Hamburg da Bredal Oftedal var med å spille Norge til VM-finalen i desember. Kanskje får han besøk av sin to år eldre favorittperson i løpet av de siste mesterskapsdagene om Tyskland klarer å vippe seg selv videre til semifinalen.

Rune Dahmke vil komme til semifinalen før han snakker om hvem han ønsker å møte der, men det spørs om det blir noe reprise fra 2016. Da møtte Tyskland altså Norge, med Sagosen og Dahmkes tidligere Kiel-kollega Erlend Mamelund. Det var faktisk sistnevnte som var «mellommann» for det aller første møtet mellom Dahmke og Bredal Oftedal.

– Vi spilte med Kiel i Paris, hun var der, og det var den første kontakten. Og sånn ble det. Håndballverdenen er liten, smiler Rune Dahmke overfor VG.

PS! Avkast mellom Norge og Sverige i kveld er klokken 18.15. Kampen mellom Frankrike og Kroatia, som blir avgjørende dersom Norge slår svenskene med fem mål, starter klokken 20.30.