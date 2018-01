PAR I HJERTER: Gro og Anja Hammerseng-Edin. Her er de fotografert under Champions League-finalen i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Gro og Anja Hammerseng-Edin venter barn nummer to

Publisert: 26.01.18 15:40

HÅNDBALL 2018-01-26T14:40:29Z

Håndballparet Gro (37) og Anja Hammerseng-Edin (34) har et nytt barn på vei. Det bekrefter førstnevnte overfor TV 2.

Deres første, Mio, fyller seks år om ei drøy uke. Nå skal han altså bli storebror.

Magasinet Kamille meldte om graviditeten på sin Facebook-side torsdag, og fredag bekreftet Hammerseng nyheten overfor TV 2 .

– Jeg kan bekrefte at vi er gravide og glade. Utover det vil vi ikke gi noen kommentar.

Begge la opp som håndballspillere våren 2017. Det har gitt dem mer tid.

I et intervju med bladet Mamma i 2014 fortalte de to om hvordan de hadde fått hjelp til assistert befruktning ved en klinikk i København, og at de hadde valgt åpen donor, etter som det var et krav i henhold til loven for at Anja skulle få samme rettigheter som Gro og bli medmor.

Paret har vært gift siden 2013.