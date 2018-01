TAR TIL MOTMÆLE: Landslagets profil Sander Sagosen liker ikke at det blir fremstilt som om alle på landslaget har bidratt til å spre de private bildene av Nora Mørk. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Sagosen om Mørk-saken: – Urettferdig framstilt

Jostein Magnussen

NTB

Publisert: 17.01.18 20:47

HÅNDBALL 2018-01-17T19:47:56Z

Sander Sagosen (22) innrømmer at herrelandslaget er svært påvirket av Nora Mørk-saken.

– Vi har full respekt for Nora og det hun har gått gjennom, men jeg synes dette er litt urettferdig framstilt med tanke på oss på landslaget, sier Sagosen til det svenske nyhetsbyrået TT.

– På hvilken måte?

– Det blir fremstilt som at alle i vårt lag har spredt bildene. Det er ikke hva som har hendt.

Sagosen påpeker at landslaget allerede i oktober kontaktet Mørk og tipset henne om at mobiltelefonen hennes trolig var hacket.

– Så går hun ut i mediene og sier at vi har sett på og ledd av bildene. Det er absolutt ikke riktig, sier han.

– Ikke noen god følelse

Sagosen sier at EM-troppen virkelig er påvirket av oppstyret.

– Det er klart når du får førstesider i Norges største avis om at du har sextrakassert noen. Det er ikke noen god følelse, sier han.

Norge møter torsdag Serbia i første kamp i hovedrunden. Senere venter kamper mot Kroatia og Sverige.

Christian O´Sullivan sier til TV 2 at landslagsgutta har «prøvd å opptre så godt vi kan».

Legger seg flat

– Det er ikke bra det som har skjedd. Det legger vi oss helt flate på. Vi har vært på samling, og noen har fått bildene tilsendt, ikke tenkt seg om og vist bildene til – ikke så mange – andre, etter det jeg har hørt. Det vi har gjort i ettertid er å varsle Nora, og si ifra om at bildene hadde kommet. Hun ba oss slette dem. Det har vi gjort. Hun har ønsket støtte i ettertid. Vi har prøvd å gi henne den støtten hun fortjener, men det er sikkert ting vi kunne gjort annerledes og bedre der også. Etter at man har gjort noe dumt, har vi prøvd å gjøre det Nora har bedt om. Hun ba om at bildene skulle bli slettet, og det gjorde vi så fort vi fikk den beskjeden, sier O'Sullivan.

Landslagskollega Espen Lie Hansen reagerer også på at det blir brukt uttrykk som seksuell trakassering.

– Jeg synes det er litt kjipt å få det kortet slengt i ansiktet. Det stemmer ikke at vi har drevet og delt det rundt. Det er helt feil. Det er kjipt å få seksuell trakasseringskortet i ansiktet. Tenk på de som er blitt det, tenker jeg da, men vi har i alle fall ikke gjort det, sier Lie Hansen til TV 2.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol sa dette til VG tidligere i dag :

– En samlet tropp synes det er en trist og lei sak. Vi tar ingen offerrolle her. Vi tenker på Noras vel og ve og ønsker Nora alt godt. Vi har ekstremt lyst til å få lagt saken død og få konsentrere oss om det vi er her for, nemlig håndball.