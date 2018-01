Trener holdt motspiller i EM-drama: - Må naturligvis utestenges

Publisert: 18.01.18 23:12

HÅNDBALL 2018-01-18T22:12:13Z

ZAGREB (VG) Kroatias trener Lino Cervar (67) ble beskyldt for å ha holdt igjen en spiller like før slutt i kveldens EM-thriller mot Hviterussland, men nekter for at det var med vilje.

– Det var ingenting. Det var ikke med vilje. Jeg flyttet meg på linjen, og vi smalt inn i hverandre, sier Cervar til VG.

Kampen mellom Kroatia og Hviterussland ble høydramatisk, mer nervepirrende enn mange hadde trodd på forhånd. Det var uhyre jevnt helt fram til slutt - og like før kampen var over, sørget trener Cervar for enda mer dramatikk.

På stillingen 24–23 til Kroatia var Hviterussland på vei opp i angrep. TV-bildene viser at Cervar, som var meget aktiv på sidelinjen i sluttminuttene, tok tak i en hviterussisk spiller som var på vei opp i angrepet.

– Han har løpt inn! Det er fullstendig sinnssykt på det tidspunktet. Dommerne gjorde sitt for at Kroatia vant kampen, melder Joachim Boldsen i TV 3-studio.

Like etterpå ble Hviterussland avblåst, og Kroatia løp inn 25–23. Vertsnasjonen vant dermed kampen med to mål.

Etterpå stilte Cervar på pressekonferanse, hvor VG var til stede. Han fikk et kort spørsmål, men uttalte kun at «det var ingenting», før han forlot podiet.

Overfor VG forklarer han hva som skjedde, godt hjulpet av en tolk - og avslutter med:

– Jeg er en dynamisk mann, sier 67-åringen.

– Frykter du at du kan bli straffet for denne hendelsen?

– Nei. Hviterussland har ikke sagt noe. Jeg tror ikke jeg vil bli straffet.

Cervar forsvant deretter ut døren til pressekonferanserommet, før han plutselig snudde på hælen og kom tilbake:

– Jeg er en ærlig mann. Det er viktig.

– Må utestenges

TV 3s Boldsen mener hendelsen bør få etterspill.

– EHF bør følge med, og det kommer i tv en del ganger. Han må naturligvis utestenges fra sluttspillet nå. Det hører ingen steder hjemme, og jeg er likeglad om haner trener for Kroatia, det er samme hvem han er trener for, tordner den tidligere danske landslagsspilleren i studio.

Men samtidig tviler han på at Det europeiske håndballforbundet foretar seg noe mot trenerveteranen:

– EHF meget handlefattige når det kommer til en hjemmebanetrener. Så det kommer nok ikke til å skje noe, men han skal naturligvis utelukkes for resten av turneringen, sier Boldsen.

– Det er helt på trynet, sier Frode Kyvåg når han ser situasjonen der Cervar tok tak rundt den hviterussiske spilleren, der spillet fortsatte med at dommerne blåste frikast motsatt vei.

– Dommeren blåser før han går inn i overslaget. Enten er han synsk, har sett i krystallkulen, eller så er han partisk, sier Frode Kyvåg.

Det er ikke første gang en trener har skapt overskrifter for å ha brutt inn i spillet. I 2009 Hypo Niederösterreich-trener Gunnar Prokop trøbbel etter å ha hoppet inn på banen og stoppet Metz-spiller Svetlana Ognjenovic . Tre år senere, i 2012, tok Serbias trener Sasa Boscovic tak i drakten til Linn Jørum Sulland under en landskamp, og holdt henne igjen .