LURING: Arpad Šterbik kom inn og bidro sterkt til at Spania snudde EM-finalen i 2. omgang. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

38-årig helt da Sverige tapte EM-finalen

Publisert: 28.01.18 22:01

HÅNDBALL 2018-01-28T21:01:25Z

(Spania-Sverige 29–23) Sveriges håndballeventyr tok slutt i finalen. Spania er europamestere. En 38 år gammel målvakt bidro sterkt til spansk EM-gull.

Superveteranen Arpad Šterbik kom inn i buret midtveis i 1.omgang - og skapte et mareritt for de svenske skytterne.

Keeperen er av ungarsk opprinnelse og har tidligere representert Jugoslavia, Serbia-Montenegro og Serbia.

– Tenk at en 38-åring kan være så myk, utbrøt Kristian Kjelling som ekspertkommentator på TV3-sendingen.

Spania tar sitt første EM-gull i historien. De har tidligere tapt fire EM-finaler.

– Šterbik er kjempestor. Han er et monster. Og han får kjempehjelp av forsvaret foran seg, sa TV3-ekspert Joachim Boldsen på sendingen.

– Han står med en ubegripelig autoritet, sa kollega Frode Kyvåg.

Sverige ledet gjennom hele 1. omgang, men etter pause handlet alt om Spania.

– De tok over kontrollen i 2. omgang, sa Kjelling.

Målvakten Andreas Palicka var Sveriges store helt i semifinalen, men Mikael Appelgren spilte likevel fra start i finalen. Både på landslaget og i klubblaget Rhein-Neckar Löwen starter de annenhver match.

«Äpplet» hadde sin store del av æren for at Sverige ledet 6–4 etter ti minutter - og Spania tok timeout. Siden ble det 7–4, 9–6 og 11–9 - og Spania valgte å bytte målvakt. Arpad Šterbik kom inn, men kunne ikke hindre at det sto 14–12 til Sverige da lagene gikk i garderoben til hvilen.

– Jeg er glad for at vi leder, og spillet er bra, fastslo Appelgren til TV3 i pausen.

Spania hadde en kanonåpning på 2. omgang og kom likt på 14–14. Šterbik reddet svenske skudd, og Spania kom første gang i ledelsen i kampen på 15–14.

På 17–15 hadde Appelgren en viktig strafferedning, men en gavepakke fra svenskene ga 18–15. De blå-gule virket i villrede om hva de skulle gjøre offensivt. De scoret bare ett mål de første 12 minuttene av 2. omgang. Etter hvert var det ingen tvil om hvor seieren ville ende.

– Det har vært en stor jobb, men vi har løftet oss gjennom det. Vi fungerer godt som en gruppe både på og utenfor banen, sa kapteinen Raúl Entrerríos i et intervju vist på TV3.

Sverige hadde før søndagens kamp vært i fire EM-finaler - og vunnet samtlige: 1994, 1998, 2000, 2002.

Men det var i «storhetstiden». I dette EM har Sverige hatt et lag med gjennomsnittsalder på bare 25 år og ikke noen store bragder bak seg på forhånd.

Sverige vant over Danmark i en dramatisk semifinale med ekstraomganger, mens Spania overraskende slo ut Frankrike i sin semifinale.

De spesielle reglene gjorde at Sverige kunne komme til finalen tross tre tap underveis i turneringen.