Håndballgutta jubler for svenskene: - En gavepakke for oss

POREC (VG) «Dette var ingenting annet enn en bragd», skrev Sportsbladets kommentator etter at Sverige hadde slått EM-knockout på Kroatia tirsdag kveld.

– En gavepakke til oss. At Kroatia går inn i mellomrunden med to poeng i stedet for fire bedrer våre sjanser til å nå en semifinale. Vinner vi alle tre kampene nå, så skal vi være i semi, sier Gøran Johannessen til VG.

Etter å ha kjørt over Østerrike og vunnet med 11 mål i går kveld, fikk håndballgutta beskjeden fra den kroatiske byen Split: Sverige hadde slått vertsnasjonen Kroatia 35–31.

«Sveriges magiska bragd» sto det på svenske Expressen etter kampslutt.

Gruppespillet i EM er over, og Frankrike og Sverige kommer best ut av det. De to nasjonene går inn i mellomrunden med fire poeng hver. Norge og Kroatia har to, deretter følger Serbia og Hviterussland med null.

– Det er moro for Sverige. Det er perfekt. Men jeg har ikke rukket å tenke så mye på det ennå, vi må inn i mellomspillet og vinne kampene, sier Sander Sagosen til VG.

Det mest sannsynlige kampprogrammet for Norge nå er å først møte Serbia 18. januar, deretter Kroatia den 20. I tredje og siste kamp blir det nabooppgjør med Sverige - den 24. januar.

– Det blir et fantastisk mellomspill. Vi skal være stolte av den prestasjonen vi har gjort her, selv om vi er litt uheldig som ikke får med oss fire poeng, sier Sagosen.

– Det blir en fest

I dag, onsdag, pakker håndballgutta bager, baller og utstyr inn i bussen og reiser fra kystbyen Porec. De neste kampene skal spilles i Zagreb. Å møte en av gullfavorittene Kroatia der, på deres egen hjemmebane, blir en tøff batalje for det norske laget.

– Det blir en fest. Det gleder jeg meg virkelig til. Det tror jeg dere gjør også, og forhåpentligvis hele Norge. Å spille slike kamper er det artigste jeg gjør. Det er moro her også, å vinne med 11 mål, men det er enda artigere når det blir trøkk og jevnt, sier Sagosen.

«Nu kan vi vinna mot alla i hela världen», sto det på toppen av svenske Sportsbladet sent i går kveld. Å slå Kroatia ble betegnet som en bragd i Aftonbladet.

Men Norges landslagskaptein Bjarte Myrhol er ikke spesielt overrasket.

– Sverige har fått sånn inngang og utvikling i mesterskapet som vi hadde for to år siden. De går inn i mellomrunden stinne av selvtillit, sier han.

– Nå har de et forsprang også. Det blir tre utrolig spennende kamper for oss. Jeg tror vi må vinne alle.

Etter Norges kamp tirsdag kveld ble Nora Mørk-saken tema:

EM-favoritten

Heller ikke Christian Berge hevet øyebrynene særlig høyt i været da han hørte om «svenskebragden» i går kveld.

– Jeg sa før dette mesterskapet at Sverige er min favoritt til å vinne EM. De har fått til noe bra, og de har en måte å spille på som jeg liker. Det går fort, det er god samhandling og det er moro å se dem spille håndball, sier han til VG.

Landslagssjefen vet at Norge får det tøft i Zagreb.

– Kroatia på hjemmebane, Serbia får sikkert også med seg masse tilskuere. Det blir en tøff oppgave. Men vi har stått i det før, og det er ingen umulighet.

