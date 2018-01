SKUFFET: Nora Mørk har opplevd tøffe måneder etter at hun ble frastjålet private bilder fra mobiltelefonen sin i desember. Her er hun under VM i håndball før jul. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Håndballforbundet varsler Mørk-møte i Ungarn

Publisert: 29.01.18 12:33

Håndballpresident Kåre Geir Lio vil selv reise til Ungarn for å prate ut med en frustrert Nora Mørk (26).

Norges beste håndballspiller varslet i et lengre intervju med VG at hun kan ha spilt sin side landskamp. Det skyldes i stor grad behandlingen hun har fått av Norges håndballforbund etter at private bilder ble stjålet fra mobilen hennes i fjor.

Det har ikke vært kontakt mellom partene de siste ukene, men TV 2 skriver i dag at håndballpresidenten kommer til å sette kursen mot Ungarn i løpet av februar. Mørk spiller til daglig håndball i den ungarske klubben Györ.

– Det er kontakt mellom forbundet og Nora, sier Kåre Geir Lio til TV-kanalen.

VG har vært i kontakt med rådgiver og pappa Morten Mørk:

– Det er positivt at håndballforbundet tar et initiativ til å møtes, er alt han ønsker å si om saken.

Nora Mørk reagerte kraftig da hun hørte at bildene av henne skal ha blitt spredt til det norske herrelandslaget i håndball. Hun opplever det også som svært skuffende at ikke forbundet vil bidra økonomisk når hun bruker advokat i sakens anledning.

En rekke personer har blitt kontakt med krav om erstatning etter at de skal ha spredt bildene av Mørk. En person skal allerede ha vedtatt en bot på 15.000 kroner for dette.

Forbundet omtaler derimot det som har skjedd som en privatsak for Nora Mørk. Pappa Morten Mørk skrev 6. desember et brev til idrettspresident Tom Tvedt. Der het det blant annet at:

«Fra Noras ståsted er koblingen mellom kjent landslagsprofil, stjålne bilder, oppmerksomhet og fallhøyde relativt åpenbar. Å anse en slik hendelse som kun en privat sak, er i beste fall oppsiktsvekkende», heter det i brev som VG er i besittelse av.

Og:

«Slik saken nå står lar NHF en kvinne på 26 år ta kampen alene. Samtidig forventer NHF at Nora skal bidra til VM-gull i Tyskland slik at bonusene utløses fra sponsorene og bidrar til driften».

Ifølge Nora Mørk tok ikke håndballforbundet tak umiddelbart da de ble varslet i fjor høst.

– De føler at de har gjort hva de kunne, mens jeg er uenig. Når noen blir seksuelt trakassert på jobben, så skal det ikke ta to måneder før vi møtes. Det er ikke nok for meg, og det er ikke nok for neste person som opplever det samme, sa hun til VG tidligere denne måneden.

– Hva må til for at du fortsetter på landslaget?

– Forbundet har fått beskjed om at jeg ønsker en offentlig innrømmelse at de brukte for lang tid da de ble varslet, og at de ikke har tatt saken alvorlig nok. Og så ønsker jeg noen endringer i utøverkontraktene i fremtiden. De må fornye seg som forbund og i større grad verne om jenter på alle landslag, svarte Mørk.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har fortalt VG at han varslet generalsekretær Erik Langerud om at bildene av Mørk skal ha nådd det norske herrelandslaget allerede 3. november.

Langerud og president Lio er derimot ikke enige med Hergeirsson om hva denne samtalen faktisk gjaldt.

«Nora varslet NHF gjennom sin nærmeste leder, Thorir Hergeirsson. Thorir Hergeirsson varslet deretter sin leder, Erik Langerud, som deretter varslet styrets leder, Kåre Geir Lio. Det viktigste for NHF i den tidlige fasen var at Nora skulle bli ivaretatt på en god måte av sin nærmeste ledelse. Nora har bekreftet at hun er svært fornøyd med den oppfølgning hun har fått av landslagsledelsen og apparatet rundt henne» har Kåre Geir Lio tidligere skrevet til VG.

Og:

«NHF har forsøkt å hjelpe Nora personlig og praktisk etter beste evne, men vi har avslått å hjelpe henne med økonomiske støtte til juridisk bistand. Ei heller med etterforskning. Der stiller politiet opp slik Nora har bedt om».

