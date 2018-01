Mener Berge bør kalle inn en ekstra kant: – Belastningen blir for stor

Publisert: 18.01.18 15:18

HÅNDBALL 2018-01-18T14:18:18Z

ZAGREB (VG) Landslagssjef Christian Berge (44) går inn i mellomrunden med uforandret 18-mannstropp. Han bør vurdere én endring, mener TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Randi Gustad (40).

Gustad mener én ren kantspesialist burde vært hentet inn i troppen, som bare har to rene kanter – Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen (nest flest mål i turneringen så langt og uttelling på pene 75 prosent).

– Jeg ville hatt en avløser til Jøndal. Ikke fordi jeg mener han ikke fikser biffen alene eller ikke er god nok, men fordi jeg tror belastningen blir stor gjennom et helt mesterskap, og at det kan gi effekt også for Jøndals skuddstatistikk å ha en avløser, fordi det gir ekstra skjerping. Sørheim kan jo godt brukes der, men Berge bør likevel vurdere en spesialist ekstra, sier Gustad til VG.

– Under pari

Både i spill og scoringer har GOG-proffen Magnus Jøndal vært uvurderlig for den norske håndballsuksessen i de to foregående mesterskapene.

I sølv-VM i fjor leverte østfoldingen 29 mål på 37 skudd – en uttelling på nesten 80 prosent. Det har vært med på å sikre ham Bundesliga-kontrakt med Flensburg (flytter til sommeren).

Men etter tre kamper i Kroatia er uttellingen nede i 50 prosent (9 mål på 18 avslutninger.

– Den er under pari, vurderer Jøndal selv, som var spesielt selvkritisk etter Hviterussland-kampen .

Der var Jøndal på banen i samtlige 60 minutter. Mot Østerrike i siste gruppespillkamp, der Berge brukte hele troppen, fikk Jøndal hvile noe mer og spilte snaut 49 minutter. Utgangspunktet for både han og Bjørnsen er at de skal være på banen nesten hele tiden, noe Berge forklarte allerede ved uttaket i desember .

– Det holder med de to. (Gøran) Sørheim er også der. Vi har en plan på hvordan vi ønsker å fremstå hvis vi skulle bomme mye fra kant. Men samtidig skal kantene våre i gang også, mener Christian Berge – og har mest troen på økt Jøndal-effektivitet dersom han får prøve igjen og igjen.

– Kanskje kantene tåler trøkket gjennom et helt mesterskap – de er åpenbart våre beste kort i de posisjonene, presiserer Gustad.

Hykkerud ut – Lie Hansen inn

Mot Serbia i første mellomspillkamp er strekspiller Joakim Hykkerud ute av kamptroppen, der 16 navn kan nomineres. Espen Lie Hansen er friskmeldt etter magesyken og kan faktisk gå rett inn i en nøkkelrolle. Midtjylland-spillerens skudd, tempo og kontringsstyrke bør kunne være et mottrekk mot et tungt serbisk lag.

– Vi skal på oss løpeskoene og springe. Målet er å springe dem i stykker. Espen Lie er tilbake i troppen og vi ønsker farten hans. Nå har han ligget syk, så vi får se an litt. Jeg er ikke ferdig med de siste detaljene. Jeg vekter litt mellom fart og litt mer trygghet, sier Berge til VG på kampdagen.

