Bergerud orker ikke se Kroatia-tapet på ny: - Var veldig langt nede

Publisert: 21.01.18 15:57

ZAGREB (VG) Torbjørn Bergerud (23) slaktet sin egen innsats mot Kroatia i går, men i dag angrer han på at han tok på seg skylden for tapet. Han har likevel ingen planer om å se kampen på nytt.

– Nei, da kommer jeg bare til å grave meg enda dypere ned, tror jeg. Jeg var veldig langt nede etter kampen i går, det føltes absolutt ikke godt, sier Bergerud til VG.

Etter at Norge hadde gått på et sviende firemålstap mot Kroatia lørdag kveld, var det en svært alvorlig og selvkritisk Bergerud som kom gående gjennom pressesonen. Da hadde han stoppet kun seks av 26 skudd fra kroatene, og endte med en redningsprosent på fattige 23.

«Unnskyld», var det første han sa da han ble intervjuet på TV etter tapet. Deretter fulgte han opp med å gjøre en lang rekke intervjuer hvor han slaktet egen innsats, til tross for at lagkompisene forsikret om at han ikke burde ta på seg skylden.

– Jeg er mye lettere i kropp og hode i dag. Jeg la litt mye over på meg selv etter tapet, sier Bergerud «dagen derpå».

Selv om det aller meste gikk i mål bak ham i går, fikk han heller ikke voldsomt mye hjelp fra forsvaret.

– Jeg tok på meg litt for mye skyld. Vi er et lag, og vi skal stå sammen om dette. Det er en sammenheng mellom forsvarsspillet og målvaktspillet, sier Bergerud.

Planen er lagt

Ved lunsjtider i dag var smilet tilbake hos Tvis-Holstebro-keeperen, som ble hele Norges helt under fjorårets VM da han berget ekstraomganger mot Kroatia ved å redde straffe i siste sekund.

Nå handler mye om å nullstille totalt, før jobben starter med å forberede onsdagens EM-møte med Sverige. Keepertrener Steinar Ege reiste i dag hjem fra Kroatia, men før han dro hadde han en solid prat med Bergerud.

– Der fikk vi lagt en god plan på hvordan ting skal gjøres framover. Jeg fikk også et bedre bilde av hvordan kampen mot Kroatia var, sier 23-åringen.

– Hvordan er den planen dere har lagt?

– Det tror jeg at jeg skal holde mellom oss, men det er en plan jeg føler meg trygg på.

Kobler av

Håndballgutta har fremdeles en sjanse til å nå en semifinale i EM, men da må de slå Sverige med minst fem mål på onsdag. I tillegg er de avhengige av at Frankrike slår Kroatia. Håpet er der fremdeles - men det henger i en rimelig tynn tråd .

I dag gjennomførte håndballgutta en styrkeøkt før de stilte opp på pressetreff på spillerhotellet i Zagreb. Resten av dagen er fri.

– Jeg kommer til å se en serie, noe som gjør at jeg slipper å tenke. Gjøre litt andre ting, kanskje komme seg en tur ut av hotellet. Ikke tenke så mye håndball. Snakke med de hjemme, og høre hvordan det går med dem, sier Bergerud.

– Har du snakket med familien etter tapet i går?

– Nei, det gjorde jeg bevisst ikke. Det hadde blitt en stygg samtale. Jeg var ekstremt negativ.

– Han leter etter flyten

Christian Berge har brukt natten til å barbere seg - og til å vurdere sammenhengen mellom keeperspillet og den norske forsvarsjobben mot Kroatia.

– Vi har problemer med en del ting. Vi har problemer med Cindric (5 mål) og sperre på «utside 3» (rommet mellom Norges midtforsvar og back). Vi blir revet opp, og når vi merker det samme skjer senere i kampen, gjør vi jobben for tidlig. Da brekker vi i midten. Når de bytter strekspiller til Maric, som løper litt mer, og da får vi litt trøbbel da også, vurderer han.

– Men det er noen baller til Bergerud skal ta. De skyter på gode sjanser også, påpeker den norske landslagssjefen.

– Føler du omgivelsene lagt for mye press på Bergerud inn mot mesterskapet?

– Nei, det tror jeg ikke. Det handler om å få flyten. Flyt i spillet. Han leter etter flyten akkurat nå. Men den kan plutselig komme, mener Berge – som selv tar målvaktsansvaret mens keepertrener Steinar Ege er en tur hjemom.