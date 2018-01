BANENS BESTE: Torbjørn Bergerud var god for Norge, men det holdt ikke. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

VG-børsen: Bergerud fantastisk da EM-drømmen ble knust

Publisert: 24.01.18 20:01

HÅNDBALL 2018-01-24T19:01:33Z

(Sverige - Norge 25–28) Torbjørn Bergerud gjorde en strålende kamp for Norge, men det holdt ikke. Norge er ute er EM. Se VG-børsen her.

Norge måtte vinne med fem mål for at håpet om at EM-semifinalen skulle leve videre. Det ble bare tremålsseier. Dermed er EM 2018 over for Norge.

Se VGs børs her: