NÅDDE IKKE MÅLET: Gøran Johannessen, Joakim Hykkerud, Bjarte Myrhol, Christian O’Sullivan, Eivind Tangen, Kent Robin Tønnesen og Magnus Gullerud feirer seieren over Østerrike i EMs innledende gruppespill. Til slutt ble Norge nummer 7. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Håndballgutta spilte EM uten landslagskontrakt: Ønsker samme lønnssystem som kvinnene

Publisert: 26.01.18 09:01

HÅNDBALL 2018-01-26T08:01:37Z

ZAGREB (VG) Landslagskontraktene til Norges ferdigspilte EM-lag utløp 1. januar. Norges Håndballforbund rakk ikke å bli enig med spillerne før turneringen i Kroatia startet.

Prosessen med nye kontrakter har vart en god stund: De første møtene strekker seg tilbake til sommeren. Spillerutvalget består av lagkaptein Bjarte Myrhol , Norges EM-toppscorer Kristian Bjørnsen og strekspiller Magnus Gullerud.

De får forhandlingsstøtte av Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO) ved leder Joachim Walltin og advokat Eirik N. Monsen.

– Det har ingen praktisk betydning at de har spilt uten kontrakt. Det er normalt at det glir litt over i nyåret. Vi har jobbet med å samkjøre gutta med jentene og har derfor brukt litt lengre tid. I praksis er vi ferdig med jentene og skal sluttføre med gutta, opplyser generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Ønsker forutsigbarhet

Etter det VG forstår, handler blant annet tautrekkingen om etter hvilket system spillerne skal få betalt på landslaget. Herrelandslagsspillerne har hatt et slags oppmøtehonorar, men ønsker nå i større grad å nærme seg modellen kvinnelandslaget fører:

De har hatt et fast honorar pluss en dagsats, i tillegg til at ansiennitet (eksempelvis antall spilte mesterskap for Norge) er en faktor i utbetalingene. Denne ligningen gir i større grad økonomisk forutsigbarhet for spillerne, og det er det herrelandslaget nå også vil ha.

Spillernes bonus for mesterskapsplasseringer inngår også i forhandlingene, men der har begge landslagene vært sidestilt i flere år.

Gull i VM/EM har betydd 75.000 kroner per spiller, men det ligger i kortene at summen økes i den pågående dialogen, opplyser Erik Langerud.

– Vi har hatt mest fokus på at våre prestasjoner er med og bestemmer. Nå har vi hatt to-tre år der vi kjemper i toppen og om medaljer. Det skal reflektere det, sier Magnus Gullerud til VG.

Både han, linjekollega Bjarte Myrhol og generalsekretær Langerud er raske med å beskrive det som fullstendig udramatisk at EM ble gjennomført uten at avtalen var signert.

– For første gang på mange år hadde vi et forhandlingsgrunnlag, ler Myrhol – og sikter til topp fire-plasseringen i 2016 og VM-sølvet i fjor . Årets litt skuffende syvendeplass gir ikke bonusutbetaling.

– Vi forhandler om en kontrakt vi vet vi kommer til å skrive under på uansett. Det går på alt fra småting og ordlyd og bruk av sponsortøy. Prosessen har dratt ut litt, siden vi har så få samlingsdøgn, påpeker Bjarte Myrhol.

Sagosen-diskusjon

En annen faktor partene diskuterer, er hvordan Håndballforbundet skal håndtere stjernespiller som Sander Sagosen (22). Paris Saint-Germain-spilleren er selve symbolet på håndballguttas nyvunne popularitet, og etter det VG forstår går forhandlingene også på å myke opp bestemmelser rundt personlige sponsorer.

Sagosen har eksempelvis en privat avtale med Adidas, mens Norges Håndballforbunds utstyrsleverandør er konkurrenten Umbro.

Men det er ikke snakk om at trønderen skal få en slags særavtale. Han skal skrive under på den samme kontrakten som alle de andre.

Men spillersiden jobber for at den nye avtalen skal kunne ta høyde for at de mest attraktive av norske håndballherrer – også den neste Sagosen – skal kunne profilere personlige avtaler, og at det skal markeres sort på hvitt når spillerne går fra å være klubbspiller til å bli landslagsutøver i forbindelse med samlinger.

Håndballforbundet har operert med en såkalt karantenetid i dagene før og etter landslagsoppdrag for å profilere personlige sponsorer. Den foreslår spillerne å få denne forkortet.

– Kontrakten er den samme om du heter Sander eller ikke. Det er ikke tvil om at det er stor interesse både rundt Sander og andre spillere, på både kvinne- og herrelandslaget. Flere av dem har personlige sponsorer som er helt okay. Avgrensningen er at du ikke kan fremme private sponsorer når du er i landslagsoppdrag. Men vi har hatt en dialog på at det går an å myke opp for den enkelte utøver uten at det går på bekostning av laget, sier Langerud.

– Omstendelig arbeid

Sagosens manager Guro Fostervold Tvedten, tidligere journalist for TV 2 og Viasat, har ikke deltatt i forhandlingene mellom spillere og forbund, men opplyser til VG at hun har «sparret» med NISO i saken.

– Sanders case synliggjør noen utfordringer med landslagskontrakten. Men jeg opplever at det er en god dialog mellom partene og at det er forståelse for at også spillernes interesser må ivaretas i en ny kontrakt, sier Fostervold Tvedten til VG.

NISO-advokat Eirik N. Monsen svarer slik når VG spør om forhandlingene har tatt lengre tid enn det burde:

– Vi hadde som mål å bli ferdig før EM. Derfor begynte vi tidlig. Men dette er også en lang kontrakt på over 30 sider og hvor vi har gått detaljert til verks, så det er litt omstendelig arbeid, sier Monsen.