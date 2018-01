1 av 12 BJØRN S. DELEBEKK

Frankrikes storstjerne etter seieren: – Kan ikke si det er fortjent

Herman Tinius Folvik

Lillian Holden

Bjørn S. Delebekk (foto)

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 12.01.18 22:04 Oppdatert: 13.01.18 02:26

HÅNDBALL 2018-01-13T01:26:43Z

POREC (VG) (Frankrike - Norge 32–31) Gjennom 32 minutter ledet Norge over verdens beste håndballnasjon. Frankrikes sene snuoperasjon gjorde at Nikola Karabatic (33) sto med en følelse at det kanskje burde gått motsatt vei.

– Jeg kan ikke si det er fortjent, siden Norge leder hele kampen, sier Paris Saint-Germain-stjernen til VG i intervjusonen etter EMs nervedrama av en åpningskamp.

Reprisen på fjorårets VM-finale endte med fransk seier 32–31. Men da Magnus Jøndal kontret inn 12–11 til Norge etter 19 minutter og 50 sekunder var Norge foran helt frem til 51.50 – da Frankrike utlignet til 27–27.

– Det er veldig surt. Vi har høye ambisjoner. Det gjør vondt å tape. Spesielt med ett mål på slutten. Det er små marginer, sier Norges playmaker Christian O’Sullivan til VG.

– Jeg får en to minutter rett før slutt så de kan spille med en mann mer og bikker dette i deres favør. Det er utrolig kjipt. Jeg føler vi spiller veldig bra i store deler av kampen og at vi kontrollerer det. Vi gjør noen dumme feil, sier Kent Robin Tønnesen – Norges beste ifølge VG-børsen – med totalt syv kasser bak de franske keeperne.

To minutter før slutt var stillingen 30–30 i Porec (etter Tønnesens syvende).

Innspurten ble en thriller. Med ett minutt igjen på klokka hadde Frankrike en ettmålsledelse, men Norges kantstjerne Kristian Bjørnsen sørget for 31–31.

Et halvt minutt senere var Frankrike foran igjen. Norge måtte score for å unngå tap - Christian Berge tok timeout med 14 sekunder igjen. Angrepsplanen var enkel: Sett opp venstrehåndsskytter Eivind Tangen på skudd.

Bergenseren fikk «bare» muligheten på frikast med to sekunder igjen å spille. Avslutningen gikk rett i blokka. Sluttsignalet gikk, Norge tapte med knappest mulig margin og Nikola Karabatic brølte av lykke ute på parketten.

– Vår mentale tøffhet gjør at vi vinner, tror franskmannen etter fire mål i sin 290. landskamp.

Hans norske lagkamerat i PSG Sander Sagosen var sterk for Norge, men brente en straffe på stillingen 24–21 til Norge.

– Vi skulle vært skarpe nok til å vinne. De siste fem-ti minuttene mister vi forsvaret vårt og redder ikke, forteller Sander Sagosen til VG.

VG LIVE: Slik var kampen, minutt for minutt

Berge: – Tungt

Norges neste kamp er mot Hviterussland på søndag.

– Vi er ikke gode nok i de avgjørende situasjonene. Det er surt. Rett og slett, sukker Christian Berge, landslagssjef, til VG.

– Vi har kampen i 50 minutter. Jeg føler vi fortjente mer. Jeg er stolt over jobben gutta gjør. De jobber fantastisk. Det er masse bra å bygge videre på, fortsetter Berge.

De norske håndballgutta var fullt klar over at dersom de kunne greie å slå knockout på franskmennene i EMs første kamp, ville veien videre bli langt lettere. Med tapet må Christian Berges menn trolig slå Kroatia på deres egen parkett i Zagreb.

Den kampen blir ifølge Aftonbladet uten Kroatias storstjerne Domagoj Duvnjak, som skadet seg i timålsseieren mot nabo Serbia fredag kveld. Nå er EM over for han, får avisen opplyst.

Uansett kan Norge fint ta vertsnasjonen, ifølge Nikola Karabatic.

– Norge kan slå alle. De har masse kvalitet og er en farlig motstander, vurderer Karabatic overfor VG.

– Det er en fin håndballkamp med godt angrepsspill og godt tempo, men vi er ikke skarpe nok til slutt. Frankrike straffer oss brutalt, oppsummerer Norges lagkaptein Bjarte Myrhol.