Frankrike sendte Norge ut av EM

Publisert: 24.01.18 22:25

HÅNDBALL 2018-01-24T21:25:20Z

ZAGREB (VG) (Kroatia – Frankrike 27–30) Selv om Norge slo Sverige med tre mål, ble det til slutt svenskene som kunne juble for semifinale. Den norske nedturen ble totalt da Frankrike avrundet kvelden med å sende Norge hjem fra EM.

At Sverige avanserer til semifinale ble klart etter at Frankrike tok begge poengene mot Kroatia (30–27) i onsdagens siste kamp i Arena Zagreb.

Det satte punktum for en kveld hvor en matematisk mengde «hvis», «dersom» og «om» endelig hadde blitt avgjort. Norge, som spilte om en semifinalebillett klokken 18.15, sto noen timer senere uten å i det hele tatt få spille plasseringskamp i mesterskapet.

Håndball, og spesielt EM med sin omdiskuterte hovedrunde, er marginenes idrett: Norge var til slutt to scoringer unna å få spille om medaljer, og kun ett mål unna å få spille plasseringskamp.

I stedet blir det flytur hjem fra Zagreb allerede torsdag.

– Vi satte som mål å komme til semifinalen og det klarer vi ikke. Vi ønsker å bli best. Da må vi være skuffet, sa Christian Berge til VG etter kampslutt.

Norge slo riktignok Sverige, men ikke med nok mål. Til slutt fikk svenskene semifinalebilletten, til tross for at de har tapt tre kamper i EM (mot Island, Frankrike og Norge), mens Norge kun har tapt to (Frankrike og Kroatia).

I tillegg blir det Kroatia som får spille plasseringskamp i EM, ettersom Norge endte som den svakeste nasjonen blant de som endte på seks poeng.

Litt av et regnestykke. Den norske skuffelsen etter onsdagens nedtur i Zagreb, var lett å forstå - for det kunne fort gått veien mot Sverige.

Bakerst leverte Torbjørn Bergerud keeperspill i verdensklasse, med en redningsprosent på enorme 47. Forsvarsmessig gjorde Norge en sterk kamp - men framover lugget det. Det ble for mange bomskudd, og da sluttsignalet gikk i Arena Zagreb lå medaljedrømmen i grus.

– Vi trodde på dette til «the bitter end». Vi var såpass mye bedre enn Sverige at dersom vi hadde knekt koden framover, hadde vi rykket fra. Da er det bittert å stå her nå, og ha røket ut, sa Sander Sagosen.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol mente årsaken til at finaledrømmen brast lå helt tilbake i åpningskampen, da Norge braket sammen med Frankrike i kystbyen Porec. Det oppgjøret endte i et bittert ettmålstap, hvor Norge mistet det på slutten.

– Vi visste at vi måtte slå enten Frankrike eller Kroatia. Når vi ser tilbake nå, så er det i løpet av de siste ti minuttene mot Frankrike at den billetten ryker, sier Myrhol.

– Dersom vi virkelig skal tre inn i semifinalene, må vi trekke fram toppnivået vårt. Det synes jeg vi gjør mot Frankrike, men vi var ikke skarpe nok de siste minuttene der. Det koster oss semifinalebilletten, sier han.

Kapteinen er ikke den eneste som mener at ti franske minutter tidlig i mesterskapet ble skjebnesvangert til slutt.

– Frankrike-kampen ble tung å ha i bagasjen. At vi ikke tok poeng der, kom vi litt skjevt ut. Ett eller to poeng der hadde gjort at det hadde sett helt annerledes ut, sier trener Christian Berge.

Siden det verken ble semifinalespill eller plasseringskamp om femte- eller sjetteplassen er EM over for håndballgutta . Semifinalene spilles som følger: Danmark - Sverige og Frankrike - Spania.