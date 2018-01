EM-drømmen i tynn tråd etter skjebnetap: – Unnskyld. Det er for dårlig

Publisert: 20.01.18 22:05

HÅNDBALL 2018-01-20T21:05:21Z

ZAGREB (VG) (Kroatia – Norge 32-28) Sander Sagosen er ikke fornøyd med Norges spill bakover mot Kroatia. Keeper Torbjørn Bergerud har forståelse for det - og beklager.

For bare relativt spinkel teori kan gjøre at Norge kaprer én av de to øverste plassene i mellomspillsgruppen – og dermed en plass i semifinalen – etter at det ble et firemålstap i skjebnekampen mot vertsnasjonen Kroatia.

– Jeg er skuffet. Ingen tvil om det. Jeg synes egentlig at vi spiller oss til mange gode sjanser fremover, men brenner noen store. Da blir det tøft mot verdens beste, oppsummerer landslagssjef Christian Berge etterpå.

– Men Kroatia skal ha litt ære. De er gode i dag. Jeg har ikke sett de så gode i turneringen tidligere, sier han – og beskriver en motstander som kom med litt mer «power» enn tidligere.

Norges stjerne Sander Sagosen som ble belønnet med en åtter på en VG-børs som domineres av 3-ere , var oppgitt. Hans analyse var noe annerledes enn sjefen sin:

– Fremover kommer vi til gode sjanser, men det er bakover vi taper kampen. Med forsvarsspillet og målvaktsredningene vi ikke får, sier Sagosen til VG.

Tok skylden

I direkteintervjuet på TV etterpå gikk keeper Torbjørn Bergerud ut og beklaget sitt eget spill.

– Jeg må bare si unnskyld. Det er for dårlig, erkjenner han overfor TV 3.

Fjorårets VM-suksess bakerst for Norge var alvorlig da han kom for å møte pressen like etter kampslutt. Bergerud tok mye av skylden for tapet på sin egen kappe.

– Jeg skal ikke legge hele tapet kun på meg selv, men en stor del av det er min skyld, sier 23-åringen – med bare seks redninger på 26 skudd i Kroatia-matchen.

– Jeg må se sammenhengen mellom forsvaret og keeper først. Kjenner jeg Torbjørn rett, er han ikke fornøyd. Vi deler ikke ut skyld. Ikke det det handler om, vurderer landslagssjef Christian Berge.

– Føler du mesterskapet har vist at Norge har utfordringer på keeperplass?

– Nei. Det blir vanskelig å si. Gutta gjør det absolutt beste de kan. Handler om at vi får samhandlingen også til å sitte defensivt, svarer Berge.

– De snakker om at det er 15.000 stykker på tribunen, men det betyr ingenting. Jeg får ikke treff, jeg finner ikke spillet mitt og det har jeg slitt med gjennom hele mesterskapet. Det sitter i hodet, og det må jeg få gjort noe med, sier Torbjørn Bergerud.

– Vi er et lag

Kaptein Bjarte Myrhol vil ikke høre at Bergerud tar på seg skyld for firemålstapet foran et brølende, pipende og syngende hjemmepublikum.

– Det skal han bare stoppe med. Dette har ingenting med enkeltpersoner å gjøre, vi er et lag, sier han.

Norge trenger fransk hjelp mot Kroatia og må selv slå Sverige – trolig med fem mål – for å ha håp om semifinale.

Men til pause i lørdagskampen følte både de norske spillerne og Christian Berge at Norge hadde vært best, tross at de lå under med 15–17.

– Jeg følte vi var best. Hvis vi hadde hatt normal uttelling, kunne vi ført med én, kanskje, eller to, hevder Berge.

Kroatia-keeper hadde en sterk dag på jobb og reddet 37 prosent av avslutningene.

– Jeg tror det hadde sett helt annerledes ut om vi hadde satt sjansene vi fikk i 1. omgang. Jeg synes vi spilte best da, sier Bjarte Myrhol – som selv bommet på tre av fire avslutninger før pause.

Fem minutter ut i 2. omgang var det bare ett mål som skilte lagene i reprisen på fjorårets VM-semifinale. Som den gangen scoret Norge 28 mål. Men den norske defensiven var ikke i nærheten av jubelkvelden i Paris , som for 358 dager siden begrenset Kroatia til bare 25 mål.

Fra stillingen 20–19 og ut rykket kroatene i fra. Norge maktet ikke én fulltreffer på de siste seks og et halvt minutt.

– Et Kroatia som går fullt, er alltid tøft å slå. Det er lettere å slå dem når de undervurderer motstanderne sine. Det er ikke sikkert de undervurderer oss lenger, sier Christian Berge.