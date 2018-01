Berge ikke helt fornøyd etter seier: - Vinner på ekstreme ferdigheter

POREC/OSLO (VG) (Norge - Hviterussland 33–28) Norge måtte slå Hviterussland for å holde liv i drømmen om EM-medalje. Den oppgaven besto håndballgutta med glans - men sjefen var ikke helt fornøyd etterpå.

Etter fredagens tap mot Frankrike, var oppgaven til de norske håndballgutta ganske enkel: Kun seier ville være godt nok. Slik endte det også. Til slutt sto det 33–28 i favør Christian Berges menn i målprotokollen.

Likevel fant han en del å sette fingeren på, og på TV 3 sa han at han satt igjen med blandede følelser. Overfor VG utdyper han.

– Vi er gode til tider i dag, og så slurver vi til tider. Men vi vinner, og det skal vi være stolt over. Hviterussland spiller en hurtig håndball, sier han.

– Denne kampen vinnes på ekstremferdigheter fra våre spillere, ikke på samhandling. Vi finter de ut, fortsetter Berge, og trekker spesielt frem Kent Robin Tønnesen.

– Hva vil du ha: ekstremferdigheter eller samhandling?

Kent Robin Tønnesen brukte bare 34 sekunder på å score kampens første.

– Det var en veldig deilig start, gliser han overfor VG, og takker lagkameratene for å ha funnet ham.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd, sier han.

Norge scoret totalt 33 mål, og omtrent en tredel av målene kom fra streken.

– Jeg tenker at det skulle kommet enda flere mål fra streken, sier Bjarte Myrhol til VG.

Han ble nylig kåret til årets strekspiller i verden .

– Vi spiller greit nok pluss, og så synes jeg Hviterussland spiller bra. De gjør færre feil enn jeg trodde. All honnør til Hviterussland for det. Greit nok pluss. Er ikke det en ok oppsummering, spør han retorisk.

På forhånd måtte Norge finne seg i å være favoritter mot et hviterussisk lag som sto med seier fra første EM-kamp mot Østerrike. Kent Robin Tønnesen sørget for en god norsk start i Zatika Sports Centre da han hamret inn to kjappe mål, men Hviterussland har også skyttere.

Det fikk Norge og keeper Torbjørn Bergerud merke ganske kjapt, og utover i omgangen fikk Norge trøbbel med å stikke fra Hviterussland. Etter 12 minutters spill var lagene like langt med stillingen 6–6 - og der Norges plan var å løpe motstanderne i senk, var det i stedet ved flere anledninger hviterusserne som satte ballen i målet i ankomstfasen.

Nettopp dét var landslagstrener Christian Berge fullt klar over ville skje. Tidligere på dagen advarte han om at Hviterussland ville spille nokså likt som Norge, med fart i beina og høyt tempo i kontringer.

Norge spilte en bra forsvarskamp, og viste klasse også framover - særlig ved playmaker Sander Sagosen. Hans strøkne innspill til streken var en fryd for øyet, og både Bjarte Myrhol og Magnus Gullerud fikk gode muligheter til å banke ballen inn bak den hviterussiske målvakten Viachaslau Saldatsenka.

I alt ble nesten halvparten av Norges mål i den første omgangen scoret fra strek - samtidig var Kristian Bjørnsen sikker som banken fra straffemerket og satte fire av fire i mål.

Som mot Frankrike for to dager siden kom Norge seg til sjanser, men det ble for mye bomskudd: I alt bommet Norge hele 12 ganger i løpet av den første omgangen.

Da pausesignalet gikk i Porec, var håndballgutta foran med tre mål på stillingen 15–12.

Midtveis i andre omgang var Norge foran med fire mål, og hadde god kontroll på Hviterussland. Avslutningene satt langt bedre enn i førsteomgang, og bakerst begynte Torbjørn Bergerud å få armer og bein på mye.

Ti minutter før slutt var den norske ledelsen oppe i seks mål - og selv om hviterusserne fikk tettet luken noe, ble det aldri skummelt. Mot slutten av omgangen rykket håndballgutta fra igjen, og så seg aldri tilbake.

